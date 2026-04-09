Porezna i Carina odradile pojačan nadzor, evo koliko je bilo prekršaja

Podsjetimo, Porezna i Carinska uprava krajem ožujka najavile su da će tijekom uskrsnih blagdana započeti provoditi pojačane nadzore fiskalizacije, postupaka praćenja izdavanja i evidentiranja računa te provjeru ispravnosti programskih rješenja za fiskalizaciju gotovinskih računa, koja će se kontinuirano nastaviti na cijelom području RH. Cilj tih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji sustavno i namjerno krše porezne propise te osiguravanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.