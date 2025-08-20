Gdje je u Europi porez na nekretnine najveći, a gdje najmanji? Evo kako stoji Hrvatska

Gleda li se udio poreza na nekretnine u ukupnim poreznim prihodima, on se u Uniji kretao od 0,8 posto u Češkoj i Estoniji do 8,4 posto u Francuskoj, dok je prosjek bio 4,7 posto. Osim Francuske, visoke udjele bilježile su Belgija s 7,4 posto, Grčka sa 7 posto, Španjolska s 6,7 posto, Portugal s 5,9 posto, Luksemburg s 5,7 posto te Italija i Danska s po 5,1 posto. U Njemačkoj je taj udio bio osjetno niži i iznosio je 2,5 posto.