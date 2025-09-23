afrička svinjska kuga
Dok se političari prepucavaju oko "specijalnog rata", najviše trpe svinjogojci: "Vladajući brzo zaboravljaju"
Nakon što je virus ušao na farmu Belja u Baranji i eutanazija gotovo deset tisuća svinja već traje, ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da ne isključuje ni opciju specijalnog rata protiv Hrvatske
"Ja sam htio maksimalno ozbiljno pristupiti ovome, ni jednu opciju ne isključujemo....", kaže ministar.
"Određene situacije koje se događaju u susjedstvu su čudne, to treba istražiti policija", dodao je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.
Domovinski pokret stao je uz ministra – tvrde da su okolnosti sumnjive i da se sve mora istražiti. No, ostali političari ocjenjuju da je riječ o neodgovornoj retorici i podsjećaju – isti taj Domovinski pokret prije dvije godine prosvjedovao sa svinjogojcima protiv državnih mjera.
"Prije dvije godine su sudjelovali u prosvjedima, a sad pričaju o specijalnom ratu", kazala je Sandra Benčić.
"Kako shvatiti ozbiljno čovjeka koji nema pojma što govori. Naravno, sve je moguće, ali da će netko napasti Hrvatsku na takav način. To se može dogoditi samo u glavi osobe iz Domovinskog pokreta", kazao je Radimir Čačić za N1.
"To su jako teške izjave, ja tražim da se sastane odbor za nacionalnu sigurnost, treba utvrditi tko onda vodi ovaj specijalni rat, to je zabrinjavajuće, ili se oni žele na taj način izvući iz ove situacije", kazao je pak Nikola Grmoja iz Mosta.
A na pitanje hoće li se sastati odbor za nacionalnu sigurnost i je li ona ugrožena odgovorio je predsjednik odbora Ranko Ostojić.
"Vlajčić zna puno više, mislim da je sve iznenadio izjavom, što se tiče odbora, ne znam hoće li vladajući tražiti da se sastane. Političari moraju biti oprezni s izjavama ako nemaju dokaze", kaže Ostojić.
Državni tajnik Ivan Matijević također ne isključuje mogućnost namjere – kaže da je upravo zbog visokih biosigurnosnih standarda u Belju ideja o specijalnom ratu uopće i izašla.
I dok se političari prepucavaju oko specijalnog rata, oni koji najviše trpe su svinjogojci koji poručuju – vladajući brzo zaboravljaju. Još nedavno bili su s njima na prosvjedima, a danas pričaju o specijalnom ratu.
Ministar najavljuje pojačan nadzor prometa, granica i farmi, te dodatne biosigurnosne mjere.
I dok politika raspravlja o specijalnom ratu, na terenu se vodi borba s virusom – a za seljake najveći je problem vrlo konkretan: prazni svinjci i neizvjesna budućnost.
