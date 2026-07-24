Posvađali se zbog ležaljki na plaži: "Bacili su me na pod i tukli ispred djece!"

Kako je novinarkama 24sata Veroniki Miloševski i Iva Tomas, ispričao čitatelj, u subotu ujutro je došao je na plažu s obitelji i stavio ležaljke na plažu na prazno mjesto. Nakon toga im je 'drsko prišao mladić' i rekao da ne mogu tu biti jer oni tamo iznajmljuju ležaljke nakon čega su ga mladić i još jedan muškarac fizički napali. Čitatelj 24sata je dodao da su dvojica spomenutih pozvali i redara koji im je bacio ležaljke, a kada su vidijeli da ih se snima nasrnuli su na njega.