sukob u Tučepima
Posvađali se zbog ležaljki na plaži: "Bacili su me na pod i tukli ispred djece!"
Muškarac je u subotu ujutro na plaži u Tučepima napao gosta nakon prepirke oko postavljanja ležaljki na plaži. Incident se dogodio pred suprugom i dvoje male djece, a su sukob prekinuli drugi gosti koji su dotrčali u pomoć. O svemu je obaviještena policija
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Kako je novinarkama 24sata Veroniki Miloševski i Iva Tomas, ispričao čitatelj, u subotu ujutro je došao je na plažu s obitelji i stavio ležaljke na plažu na prazno mjesto. Nakon toga im je 'drsko prišao mladić' i rekao da ne mogu tu biti jer oni tamo iznajmljuju ležaljke nakon čega su ga mladić i još jedan muškarac fizički napali. Čitatelj 24sata je dodao da su dvojica spomenutih pozvali i redara koji im je bacio ležaljke, a kada su vidijeli da ih se snima nasrnuli su na njega.
O svemu se oglasila i policija.
'Na plaži Tučepi subotu 18. srpnja 2026. g. evidentiran je jedan događaj narušavanja javnog reda i mira u kojem su sudjelovala dva punoljetna hrvatska državljanina te će protiv obojice biti podnesena prekršajna prijava zbog počinjenja prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija.
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