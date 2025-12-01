Oglas

Potjera u Međimurju: Vozač pokušao pobjeći, mještani nasrnuli na policiju, dvoje uhićenih

author
Hina
|
01. pro. 2025. 12:18
23.12.2024., Zagreb - Na Zupanijski sud na rociste za istrazni zatvor, policija treba dovesti Ivka Marica. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

U subotu navečer dogodio se incident u Orehovici u Međimurju, gdje je 34-godišnji vozač nakon potjere pokušao pobjeći, a zatim ih je uz pomoć okupljenih mještana fizički napao policajce koji su lakše ozlijeđeni, dok su vozač i 38-godišnjakinja uhićeni, priopćila je policija u ponedjeljak.

Čakovečki policajci su u subotu oko 21 sat na cesti kod Orehovice pokušali zaustaviti nepoznatog vozača osobnog automobila koji je krivudao cestom, ali je, ignorirajući naredbe naglo ubrzao u smjeru Orehovice, gdje se u Đurđevdanskoj ulici zaustavio i pješke pokušao pobjeći.

No, policajci su ga ubrzo sustigli te uz uporabu sredstava prisile svladali njegov otpor.

Tijekom postupanja muškarac je neprestano pružao otpor i pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike te im je pritom izrekao nekoliko prijetnji, kažu u policiji.

Oko policijskih službenika tijekom postupanja okupio se veći broj mještana iz obližnjeg naselja, a jednom trenutku nepoznata žena počela je glasno vikati i negodovati pri čemu je fizički nasrnula na policajce s ciljem da ih spriječi u uhićenju i privođenju muškarca.

Ostali prisutni mještani istodobno su glasno negodovali te fizički nasrtali na policijske službenike, s namjerom da oslobode muškarca nad kojim su uporabljena sredstva prisile.

S obzirom na to da je intenzitet napada okupljenih mještana jačao, policijski službenici odustali su od uhićenja i privođenja vozača te su se radi vlastite sigurnosti napustili mjesto.

Dolaskom većeg broja policijski službenika na mjesto događaja, 34-godišnjak i 38-godišnjakinja te su privedeni u Policijsku postaju Čakovec.

Oboje terete za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, a muškarca i za prijetnju.

Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjen je novčanom kaznom od 1100 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja automobilom.

Liječničkim pregledom utvrđeno je da su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena.

Međimurje Orehovica Policija

