Filmska potjera u Zagrebu: Provalnik iz BiH bježao po krovovima, uhvatili ga policajci

Nakon toga, u obližnjoj Kunagorskoj ulici, ušao je kroz otvorena vrata u zgradu te se popeo na tavan, potom kroz krovni prozor izišao na krovište te hodajući po krovištu došao na terasu potkrovlja stana u vlasništvu 46-godišnjaka gdje je uporabom tjelesne snage potrgao rolete na vratima terase, ali je i u tom slučaju odustao od ulaska u stan.