31-godišnjak

Filmska potjera u Zagrebu: Provalnik iz BiH bježao po krovovima, uhvatili ga policajci

N1 Info
22. lis. 2025. 10:15
23.12.2024., Zagreb - Na Zupanijski sud na rociste za istrazni zatvor, policija treba dovesti Ivka Marica. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje produljenog kaznenog djela teške krađe provaljivanjem u pokušaju na štetu 46-godišnjaka i 70-godišnjaka.

Sumnja se tako da je jučer 21. listopada oko 2.30 sati s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari na Trešnjevci u Viničkoj ulici došao do glazbenog studija u vlasništvu 70-godišnjaka te uporabom tjelesne snage izbacio iz ležišta okvir vrata, ušao u prostor kada ga je uočila 65-godišnja članica obitelji zbog čega je odustao od daljnje namjere.

Nakon toga, u obližnjoj Kunagorskoj ulici, ušao je kroz otvorena vrata u zgradu te se popeo na tavan, potom kroz krovni prozor izišao na krovište te hodajući po krovištu došao na terasu potkrovlja stana u vlasništvu 46-godišnjaka gdje je uporabom tjelesne snage potrgao rolete na vratima terase, ali je i u tom slučaju odustao od ulaska u stan.

Potom, nastavio je hodati po krovištu zgrade te došao do prozora drugog stana pri čemu ga je vidio 44-godišnji vlasnik stana što ga je nagnalo u nastavak bijega po krovištu. S ciljem da ne bude uhićen, sakrio se unutar tavanskog prostora zgrade gdje su ga pronašli policijski službenici te ga uhitili i priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je policija.

Teme
Zagreb policija

