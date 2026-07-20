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2.8 prema Richteru

Potres kod Siska: "Zatreslo je dobro"

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N1 Info
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20. srp. 2026. 07:41
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Potres u Petrinji
EMSC

Jutros u 7 sati i 4 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Siska.

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Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.

Potres kod Siska
Seizmološka služba RH

O potresu je izvijestio i EMSC.

"Zatreslo dobro", "dobro streslo", "tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako", neki su od komentara korisnika.

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emsc petrinja potres sisak

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