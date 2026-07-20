2.8 prema Richteru
Potres kod Siska: "Zatreslo je dobro"
Jutros u 7 sati i 4 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Siska.
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Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.
O potresu je izvijestio i EMSC.
🔔#Earthquake (#potres) M2.2 occurred 29 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 07:04:23). More info at:— EMSC (@LastQuake) July 20, 2026
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"Zatreslo dobro", "dobro streslo", "tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako", neki su od komentara korisnika.
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