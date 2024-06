Jandroković vodio sina u Njemačku Vladinim avionom: “Išli smo po pravilima. Političar ima neugodne dužnosti, ali i ugodne”

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u ponedjeljak je otvorilo predmet protiv predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića jer je na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u Berlin, na koju je putovao Vladinim zrakoplovom, poveo i sina.

Jandroković se o otvaranju predmeta očitovao u utorak. “Ne mislim nikog napadati niti se braniti, iznijet ću činjenice i postaviti neka pitanja”, započeo je Jandroković.

“Dobio sam obavijest na mail, bez potpisa, gdje me informiraju i da ne traže u ovom trenutku očitovanje”, naveo je.

Kaže da je stvoren dojam da je napravio nešto što nije u skladu s praivlima i dojam o njegovoj krivnji.

“Postupao sam identično onom što je bila praksa na SP-u 2022. u Kataru. Dobio sam služebni poziv Čeferina da nazočim utakmicama, to su dobili i predsjednik Vlade i predsjednike RH”, kazao je Jandroković. “Protokol vlade dobio je da je 8 mjesta namijenjo izaslanstvu RH. Klasična situacija kao u Kataru.”

“Službeni poziv. Druga stvar, službeni avion”, nastavio je. Istaknuo je da se dosad uvijek išlo službenim avionom u takvim situacijama.

“Dolazimo do trećeg što je tema zbog koje je Povjernstvo otvorilo predmet, a to je put moga sina. Na SP u Kataru i predsjednik Vlade i predsjednik RH i ja, išli smo u društvu s članovima obitelji i to nije izazvalo nikakav interes Povjerenstva niti su otvorili predmet niti su dali bilo kakave smjernice. Ja sam postupio na identičan način, vodeći računa da je to postupanje koje nije dovedeno u pitanje od strane Povjerenstva”, istaknuo je Jandroković.

Naglasio je da je postupio identično kako se radilo u Kataru.

“Volio bih da predsjednica Povjerenstva kaže kako to otvara postupak protiv jednog dužnosnika koji je postupio kao i drugi protiv kojih nisu pokrenuti postupci. Koja je to logika, ako je to do jučer bilo u redu, a danas nije u redu. Koji su to standardi – da se jedni standardi primjenjuju na predsjednika Sabora, a drugi na predsjednika Vlade i RH?”, pita Jandroković, dodajući da je doveden u neugodnu situaciju.

Kako je odlučeno tko će biti 8 sretnika koji će ići?

“Evo u startu, sretnika… Ja sam političar… Političar ima neugodne dužnosti, ali i ugodne, kao što je ova… Išli smo po pravilima i postupanja kakva su bila do nedavno. Pogledajte i Katar i vidjet ćete da su i tamo bila izaslanstva, nema nijednog drugačijeg elementa sada. Tada nije bilo ništa sporno. Povjerenstvo nije vidjelo ništa sporno 2022. i ja se držim toga i odjednom se stvori dojam da sam radio nešto mimo pravila, vrlo neugodna situacija.”

“Ima li tu neke pristranosti, osobnih razloga, ja ne znam”, rekao je Jandroković o postupanju Povjerenstva.

Zašto nije išao drugi sin?

“Zato što je dosad uvijek išao samo jedan član obitelji i ja sam se držao dosadašnje prakse.”

“Ne razumijem koji su razlozi da je Povjerenstvo otvorilo postupak protiv mene, a nije protiv drugih. Moje mišljenje je da ne treba otvoriti protiv drugih, ali ako je otvorilo protiv mene, treba i protiv njih.”

Tko je snosio troškove noćenje za sina?

“Ja sam platio sam. Meni pripada soba u kojoj smo bili, a nadoknadu sam platio sam, imam račun kod sebe.”

Gdje ćete sutra gledati utakmicu?

“Kod kuće, u miru.”

Hoćete li ići na druge utakmice?

“Ići ću onako kako će ići i drugi. Vidjet ćemo kako će se postaviti drugi dužnosnici. HNS-u je drago da je državni vrh uz hrvatsku reprezentaciju.”

Tko sutra ide na Albaniju u ime Sabora i Vlade?

“Ne znam nisam se raspitivao. Ne znam kakve su obveze… Predsjednik Republike je najavio u ponedjeljak s Italijom. Mislim da je u priopćenju spomenuta i supruga. Isto se ponašao u skladu s praksom.”

Ministar financija išao je u vlastitom aranžmanu.

“Idu mnogi ministri i zastupnici u vlastitim aranžmanima… Ipak postoji neka razlika između pozicije predsjednika Vlade, RH i Sabora i ministara.”

Sankcije za Jenkača?

“Ne znam, osuđujem svako nasilje. To je u nadležnosti prvo županijske organizacije, nisam razgovarao ni s kim iz stranačkog vrha o tome, ali osuđujem nasilje.”

