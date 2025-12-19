Oglas

iz mljekare veronika

Povlače se jaja zbog salmonele

author
Hina
|
19. pro. 2025. 16:01
jaja
Pixabay/Ilustracija

Zbog salmonele, opozivaju se Domaća svježa jaja sa zagorskih brega, izvijestili su iz Državnog inspektorata u petak.

Oglas

Riječ je o opozivu proizvoda "Domaća svježa jaja sa zagorskih brega", najbolje upotrijebiti do: 6., 7. ili 8. siječnja 2026. zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica s OPG-a Tepeš.

Jaja su s OPG-a Tepeš iz Druškovca Humskog (JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166), a u maloprodaji su u Mini mljekari Veronika d.o.o.. 

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", priopćili su iz Državnog inspektorata.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Domaća svježa jaja sa zagorskih brega povlačenje jaja salmonela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ