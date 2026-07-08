Nema otvorene vatre
Požar kod Metkovića je pod nadzorom
Pod nadzorom je požar koji je u ponedjeljak navečer buknuo na nepristupačnom močvarnom području zaštićenog ornitološkog rezervata kod Metkovića, potvrdio je u srijedu za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
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Pilj je rekao da je stanje na požarištu dobro i da više nema otvorene vatre.
„Još patroliramo. Imali smo na intervenciji 18 vatrogasaca sa sedam vozila. Dio požarišta u Bosni i Hercegovini ugasili su kolege iz Čapljine“, rekao je Pilj.
Požar trstike izbio je u ponedjeljak navečer i zahvatio močvarno područje zaštićenog rezervata, a u međuvremenu se vatra proširila i na teritorij Bosne i Hercegovine. Močvarni teren otežavao je kretanje vatrogasaca, a vozila su mogla djelovati samo s ceste.
Uz metkovske vatrogasce, u gašenju su sudjelovali i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Metkovića i Vida, uz pomoć dva kanadera i jednog Air-Tractora.
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