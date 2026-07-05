Zašto požari u Dalmaciji postaju toliko nepredvidljivi?

Veliki požar nije samo posljedica vremenskih prilika, nego i sam utječe na atmosferu oko sebe. Dok gori, zagrijava zrak, stvara uzlazne struje i povlači okolni zrak prema sebi. Time se povećava dotok kisika, pa plamen postaje još snažniji. U takvim situacijama govori se o meteorologiji požara, odnosno skupu vrlo lokalnih procesa koji se odvijaju neposredno oko požarišta. Na toj su skali važni vrtlozi, promjene smjera vjetra, nagla pojačanja strujanja te prijenos užarenih i zapaljenih čestica u okolni prostor.