Vatra na više fronti
Dalmatinski vatrogasci imaju pune ruke posla, u 24 sata buknulo nekoliko novih požara
Splitsko-dalmatinski vatrogasci u protekla su 24 sata gasili nekoliko novih požara, dok se istodobno i dalje bore s više velikih požarišta koja su izbila prethodnih dana.
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Jedan od većih požara buknuo je jučer poslijepodne na području Labinske drage, gdje je izgorjelo oko dva hektara površine.
U gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-ova Kaštela, Gomilica i Mladost, a iz zraka je pomagao i jedan kanader. Požar je ugašen sinoć u 20.30 sati.
Sinoć je lokaliziran i ugašen požar u Gornjem Humcu na Braču, u kojem je izgorjelo oko jednog hektara trave i niskog raslinja. Na terenu su bili vatrogasci DVD-ova Pučišća, Bol, Supetar i Selca, javlja Dalmatinski portal.
Požar trave i niskog raslinja izbio je i u Kistanjama, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Gata.
Vatrogasci iz Imotskog intervenirali su zbog požara automobila koji je planuo u Bušićevoj ulici. Istodobno, i dalje traje gašenje velikog požara koji je 30. lipnja izbio u Žednom na Čiovu.
Vatrogasci su još uvijek angažirani i na požarištu u mjestu Ivan Dolac na otoku Hvaru, gdje je požar izbio 4. srpnja.
Aktivan je i dalje i požar u Vinišću, koji je izbio 5. srpnja.
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