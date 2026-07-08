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Vatra na više fronti

Dalmatinski vatrogasci imaju pune ruke posla, u 24 sata buknulo nekoliko novih požara

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N1info
|
08. srp. 2026. 09:36
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05.07.2026., Vinisce - Nakon sto su uz pomoc zracnih snaga od naleta vatre spasene kuce i mjesno groblje u tijeku je sanacija terena i ispitivanje moguceg uzroka pozara od strane policije koja je na terenu
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko-dalmatinski vatrogasci u protekla su 24 sata gasili nekoliko novih požara, dok se istodobno i dalje bore s više velikih požarišta koja su izbila prethodnih dana.

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Jedan od većih požara buknuo je jučer poslijepodne na području Labinske drage, gdje je izgorjelo oko dva hektara površine.

U gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-ova Kaštela, Gomilica i Mladost, a iz zraka je pomagao i jedan kanader. Požar je ugašen sinoć u 20.30 sati.

Sinoć je lokaliziran i ugašen požar u Gornjem Humcu na Braču, u kojem je izgorjelo oko jednog hektara trave i niskog raslinja. Na terenu su bili vatrogasci DVD-ova Pučišća, Bol, Supetar i Selca, javlja Dalmatinski portal.

Požar trave i niskog raslinja izbio je i u Kistanjama, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Gata.

Vatrogasci iz Imotskog intervenirali su zbog požara automobila koji je planuo u Bušićevoj ulici. Istodobno, i dalje traje gašenje velikog požara koji je 30. lipnja izbio u Žednom na Čiovu.

Vatrogasci su još uvijek angažirani i na požarištu u mjestu Ivan Dolac na otoku Hvaru, gdje je požar izbio 4. srpnja.

Aktivan je i dalje i požar u Vinišću, koji je izbio 5. srpnja.

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