zbog adventske svijeće

Požar u domu za starije na Ksaveru, nema ozlijeđenih

N1 Info
13. pro. 2025. 22:29
28.11.2025. - Zagreb, Hrvatska - Pozar u Arena Centru, vatrogasci na terenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL / Ilustracija

U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar, doznaje RTL Danas

Vatrogasci su na terenu, a prema njihovim informacijama, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.

'Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta', rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Grada Zagreba.

Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca.

Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.

Uzrok adventska svijeća?

Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće.

Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba.

Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.

Teme
ksaver požar u domu za starije požar u staračkom domu

