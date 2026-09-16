Pozder iz afere Mikroskopi već peti put tražio odgodu odlaska u zatvor

Odgode je tražio u prosincu 2025. te u siječnju, svibnju i lipnju 2026., navodeći probleme sa srcem i potrebu za ponavljanjem ranije operacije. Tvrdio je da se ti zahvati ne mogu obaviti u Bolnici za osobe lišene slobode. Kao dokaz je dostavljao medicinsku dokumentaciju bolnice iz Beograda, a sud je utvrdio i da je u lipnju trebao biti podvrgnut operaciji ramena.