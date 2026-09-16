IZDRŽAVANJE KAZNE
Pozder iz afere Mikroskopi već peti put tražio odgodu odlaska u zatvor
Saša Pozder ponovno je dobio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne, pa se u Remetinec sada mora javiti 23. listopada.
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Saša Pozder, koji je u aferi Mikroskopi osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, ponovno je dobio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, piše Ivana Jakelić za Večernji list.
Županijski sud u Šibeniku odobrio mu je još četiri mjeseca, nakon pregleda medicinske dokumentacije, pa se u Remetincu treba pojaviti 23. listopada 2026.
Pozder je odlazak na izdržavanje kazne prvi put trebao započeti 23. prosinca prošle godine, no od tada je više puta tražio odgodu zbog zdravstvenih problema. Posljednju je zatražio u lipnju, a sada mu je odobrena nova odgoda.
Tražio odgode zbog zdravstvenog stanja
Odgode je tražio u prosincu 2025. te u siječnju, svibnju i lipnju 2026., navodeći probleme sa srcem i potrebu za ponavljanjem ranije operacije. Tvrdio je da se ti zahvati ne mogu obaviti u Bolnici za osobe lišene slobode. Kao dokaz je dostavljao medicinsku dokumentaciju bolnice iz Beograda, a sud je utvrdio i da je u lipnju trebao biti podvrgnut operaciji ramena.
Pogoršanje njegova zdravstvenog stanja potvrdila je i Bolnica za osobe lišene slobode, pa će Pozder svoje kronične bolesti do 23. listopada liječiti na slobodi.
Prve dvije molbe za odgodu sud je odbio, no treći je zahtjev prihvaćen nakon što je Pozder naveo da u veljači 2026. mora na operaciju u Beograd. Operacija je obavljena, ali je potom ponovno dobio odgodu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Pozder priznao krivnju
USKOK je optužnicu u aferi Mikroskopi podigao u srpnju prošle godine, a u rujnu su krivnju priznali Pozder, Hrvoje Petrač te njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač. Na temelju sporazuma s USKOK-om tada su osuđeni, a Novica i Nikola Petrač već su izdržali svoje kazne.
Krivnju je naknadno priznao i liječnik Krešimir Rotim, koji se također nagodio s USKOK-om. Na optuženičkoj klupi tako su ostali Vili Beroš, bivši ministar, liječnik Goran Roić i Tomo Pavić. USKOK ih tereti da su kao dio zločinačkog udruženja nabavljali medicinsku opremu i potom je hrvatskim bolnicama prodavali po prenapuhanim cijenama.
Optužnica protiv njih još nije potvrđena jer je Beroševa obrana zatražila izdvajanje dijela dokaza kao nezakonitih.
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