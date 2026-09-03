Hrvoje Petrač šesti put traži odgodu odlaska u zatvor

Petraču je do sada odlazak u zatvor već odgođen pet puta, a prema posljednjem rješenju na izdržavanje se trebao javiti 1. rujna. Međutim, nekoliko dana ranije Petrač, koji je osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora, ponovno je zatražio odgodu, dostavivši dokumentaciju prema kojoj je prije ljeta operirao kralježnicu te mu još uvijek traje oporavak.