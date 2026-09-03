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zdravstveni razlozi

Hrvoje Petrač šesti put traži odgodu odlaska u zatvor

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N1 Info
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03. ruj. 2026. 08:43
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Hrvoje Petrac odlazi iz zatvora u Remetincu nakon sto mu je istrazni zatvor zamijenjen jamcevinom u iznosu od milijun eura. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Dok su njegovi sinovi svoje kazne već odslužili, Petrač i Pozder i dalje odgađaju zatvor, a Beroš poriče krivnju

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Hrvoje Petrač, koji je na temelju nagodbe s USKOK-om i priznanja krivnje osuđen u aferi ‘mikroskopi‘, a u kojoj je optužen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, ponovno je, šesti put, zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne pozivajući se na zdravstvene razloge, piše Jutarnji list.

Petraču je do sada odlazak u zatvor već odgođen pet puta, a prema posljednjem rješenju na izdržavanje se trebao javiti 1. rujna. Međutim, nekoliko dana ranije Petrač, koji je osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora, ponovno je zatražio odgodu, dostavivši dokumentaciju prema kojoj je prije ljeta operirao kralježnicu te mu još uvijek traje oporavak.

Kao i uvijek u ovakvim slučajevima, sutkinja izvršenja zagrebačkog Županijskog suda dokumentaciju je poslala u zatvorsku bolnicu, čiji bi liječnici trebali ocijeniti može li Petrač liječenje nastaviti unutar zatvorskoga sustava ili će mu odlazak iza rešetaka ponovno biti odgođen.

Njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač, koji su također na temelju nagodbi u istom slučaju bili osuđeni, ali na puno kraće zatvorske kazne, već su ih i odslužili, dok poduzetnik Saša Pozder, također iz zdravstvenih razloga, još uvijek nije počeo s odsluženjem.

Teme
afera mikroskopi hrvoje petrač odgoda zatvora uskok zdravstveni razlozi

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