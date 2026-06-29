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lažne web stranice

Poznata banka upozorava na prevaru: "Ne otvarajte poveznice i ne dijelite svoje podatke"

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N1 Info
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29. lip. 2026. 13:36
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Pixabay / čitateljica N1

Hrvatska poštanska banka poručila je svim korisnicima da ne nasjedaju na lažne poruke i web stranice koje pozivaju od klijenata verifikaciju osobnih podataka

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Zabilježena je pojačana aktivnost prevaranata, koji putem lažne mrežne stranice HPB-a pozivaju klijente na verifikaciju osobnih podataka, kažu iz HPB-a.

hpb
N1 čitateljica

Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne dijelite svoje podatke putem e-maila, WhatsAppa, Vibera ili drugih aplikacija, dodaje se.

Teme
hpb hrvatska poštanska banka internetsko bankarstvo lažne mrežne stranice osobni podaci phishing prijevara

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