Poznata banka upozorava na prevaru: "Ne otvarajte poveznice i ne dijelite svoje podatke"

Pixabay / čitateljica N1

Hrvatska poštanska banka poručila je svim korisnicima da ne nasjedaju na lažne poruke i web stranice koje pozivaju od klijenata verifikaciju osobnih podataka

Podijeli

Oglas

Zabilježena je pojačana aktivnost prevaranata, koji putem lažne mrežne stranice HPB-a pozivaju klijente na verifikaciju osobnih podataka, kažu iz HPB-a.

N1 čitateljica

Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne dijelite svoje podatke putem e-maila, WhatsAppa, Vibera ili drugih aplikacija, dodaje se.