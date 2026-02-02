Oglas

zadobili opekline

Poznato stanje radnika virovitičke tvornice nakon eksplozije

author
Hina
|
02. velj. 2026. 15:31
Liječnik
Ilustracija / Unsplash

U eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak oko devet sati u pogonu virovitičke tvrtke Dravacel pet muškaraca je opečeno po licu, a neki i po rukama, svi su zaprimljeni u Objedinjeni hitni bolnički prijem virovitičke bolnice, potvrđeno je Hini iz bolnice.

Svi ozlijeđeni opečeni su po licu, kod dvojice su utvrđene i opekline ruku i šaka. Nakon liječničke obrade hospitalizirani su u Službi kirurških djelatnosti. Po trenutnim informacijama, kod nijednog pacijenta nema indikacija za intenzivno liječenje.

Više informacija očekuje se nakon što se utvrde okolnosti događaja i zdravstveno stanje ozlijeđenih, izvijestili su iz bolnice.

Eksplozija u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel dogodila se u ponedjeljak oko devet sati, a gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako je do nje došlo na jednom od strojeva.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
