BIVŠA TVORNICA ŠEĆERA

Eksplozija u tvornici u Virovitici: Pet osoba završilo u bolnici

author
Hina
|
02. velj. 2026. 14:17
PXL_141018_22329688 (3)
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U eksploziji u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel u Virovitici, koja se dogodila u ponedjeljak ujutro, ozlijeđeno je petero osoba koje su prevezene u virovitičku Opću bolnicu, izvijestila je PU Virovitičko-podravska.

Na mjesto događaja, a riječ je o bivšoj Viro tvornici šećera, upućeni su policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja radi očevida, dodaje policija.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je Hini da je u pogonu došlo do eksplozije, pri čemu je nekoliko radnika lakše, a nekoliko teže ozlijeđeno.

Niti jedan od njih, kaže Kirin, nije u životnoj opasnosti, a radi se o opeklinama. Naglasio je kako se radilo o eksploziji na jednom od strojeva, ne o požaru.

Policija još uvijek obavlja očevid koji bi trebao rasvijetliti uzroke incidenta.

Teme
Ivica Kirin Virovitica

