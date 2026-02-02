Eksplozija u tvornici u Virovitici: Pet osoba završilo u bolnici

U eksploziji u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel u Virovitici, koja se dogodila u ponedjeljak ujutro, ozlijeđeno je petero osoba koje su prevezene u virovitičku Opću bolnicu, izvijestila je PU Virovitičko-podravska.
Na mjesto događaja, a riječ je o bivšoj Viro tvornici šećera, upućeni su policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja radi očevida, dodaje policija.
Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je Hini da je u pogonu došlo do eksplozije, pri čemu je nekoliko radnika lakše, a nekoliko teže ozlijeđeno.
Niti jedan od njih, kaže Kirin, nije u životnoj opasnosti, a radi se o opeklinama. Naglasio je kako se radilo o eksploziji na jednom od strojeva, ne o požaru.
Policija još uvijek obavlja očevid koji bi trebao rasvijetliti uzroke incidenta.
