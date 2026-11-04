Milanović na proslavi 250 godina Pravnog fakulteta: "Pravnik budućnosti mora ostati čovjek"

Pravnik budućnosti nije onaj koji će moći raditi brzo i precizno kao stroj, u nadolazećem vremenu strojeva pravnik budućnosti je čovjek, a posao Pravnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu u idućih 250 godina je obrazovati, odgajati, podučavati i njegovati ljude. "Ne smijemo zakazati u toj svojoj dužnosti jer ako mi zakažemo to će imati dalekosežne negativne posljedice na cijelo naše društvo", ocijenila je.