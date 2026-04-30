TATJANA KATKIĆ STANIĆ
Pravobraniteljica za djecu: Imamo porast nasilja u društvu, odrasli daju loš primjer djeci
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić u N1 Studiju uživo s Tinom Kosor Giljević komentirala je svoj izvještaj za prošlu godinu.
U njemu upozorava na porast međuvršnjačkog nasilja.
"Nažalost, općenito imamo porast nasilja u društvu i odrasli daju loš primjer djeci. Na svim razinama društva su djeca izložena nasilnom ponašanju odraslih. Moramo svi koji radimo s djecom, kao i roditelji koji ih odgajaju, a i svi koji su u kontaktu s djecom, pokazati više odgovornosti i biti bolji primjeri djeci", kazala je Katkić Stanić.
Smatra da je zakonodavni okvir dobar, ali da provedba ne funkcionira.
"Nekad kao stručnjak koji je bio u sustavu i direktno radila s djecom koja imaju probleme u ponašanju. Uvijek kažem da su zakonodavna rješenja dobra. Značajan je problem u provedbi, a imamo sve mehanizme da se stvari krenu rješavati brže i uspješnije, samo ih moramo početi koristiti."
Vjeruje da bi pomogla veća suradnja uključenih.
"Kad dođe do problema, sustav odgovornost prebacuje na drugi. Primjerice, obrazovni na socijalnu skrb. A trebali bi surađivati. Također, čini mi se kao da imamo odvjetnika dječjih prava i krivo ih tumačimo. Primjerice, roditelji reagiraju na stvari koje bi se trebale riješiti unutar škole ili razreda. Roditelji nisu ti koji će odlučivati i procjenjivati intervencije. A niti znaju sve o svakom pojedinom djetetnu ili obitelji."
"Stručnjaci moraju naći komunikaciju s roditeljima"
Pojasnila je da su veliki izazovi u interakciji s obitelji jer roditelji znaju biti problematični.
"Stručnjaci moraju naći komunikaciju s roditeljima koji možda imaju problema s alkoholom ili drogama. Ako mi odlučujemo umjesto roditelja, onda znači da ne surađuju, a bitno je da surađuju i budu nam partneri u daljnjem radu s djetetom. Jer, brojne promjene događaju se na razini obitelji, potom i škole. Stoga, moramo krenuti s mjerama koje bi pomogle u tom radu s roditeljima."
Na kraju, pozdravila je odluke europskih zemalja o zabrani društvenih mreža, ali kao bolje rješenje vidi izvanškolske aktivnosti.
"One u prosjeku koštaju do stotinu ili više eura mjesečno pa mnogi roditelji to djeci ne mogu priuštiti i to treba uzeti u obzir. Bilo bi poželjno da djeca imaju kroz škole besplatnu mogućnost odlazaka u kino, kazalište..."
