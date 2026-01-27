ekonomski analitičar
Novotny: Hrvatske financije su kao veliki avion na autopilotu, Ćoriću ne predviđam ništa burno
Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o hrvatskoj fiskalnoj politici, radu bivšeg ministra Primorca i očekivanjima od Tomislava Ćorića.
"Financije su dobre, pomogla je inflacija. Mi ekonomisti govorimo o inflacijskom porezu, kao o dodatnom porezu jer najviše profitira državni proračun. Novac se slijeva u državnu blagajnu, trošili se prema političkim okvirima. S jedne strane gabariti su zadani kriterijima iz Maastrichta, ne smije se prijeći tri posto rasta javnog duga, to za sada u Hrvatskoj funkcionira. Hrvatska je svoje financije uredila za vrijeme ministra Marića, inflacija je pomogla, ali strukturni problem koji ostaje je trošenje novca", kaže Damir Novotny.
"Novac se troši po kriterijima koji su zadani prije 20 godina, malo ovome, malo onome, malo ova cesta, malo ona cesta, javni radovi, novac dolazi iz Nacionalnog plana oporavka I otpornosti. To je kao veliki avion na autopilotu, nema tu baš puno manevarskog prostora I nema želje za velikim reformama u fiskalnom sektoru", objašnjava.
"Fiskalni sektor nije pod direktnim nadzorom EU, u nadležnosti su nacionalnih vlada, a hrvatska već nekoliko desetljeća slijedi pravila iz Maastrichta. Ono što mi nikako nije jasno je zašto su hrvatske vlade bile toliko zaljubljene u stvaranje manjkova u proračunu. Samo je ministar Marić jedne godine uspio stvoriti višak, a sve druge godine su bile manjkovi."
Dao je i svoje viđenje rada bivšeg ministra Marka Primorca.
"Ministar Primorac je bio neutralan, iako se kao znanstvenik i sveučilišni profesor zalagao za tipove poreznih politika koje nisu do kraja uvedene, kao što je porez na imovinu. Kad je ušao u vladu postao je političar, a ne profesor ili znanstvenik. U ekonomskoj znanosti porez na nekretnine je najmanje loš porez. Jedini je pravedan jer oporezuje one koje treba oporezivati, koji imaju viška nekretnina i viška fizičke imovine. U takvom kontekstu Primorac se nije zalagao za neke veće fiskalne reforme, mogao bih mu zamjeriti zašto nije inzistirao na stvaranju viškova ili konsolidaciji zdravstvenog sustava."
Što se tiče izvjesnog novog ministra financija, Tomislava Ćorića, Novotny ne očekuje promjene i reformske poteze:
"Ne vjerujem da će gospodin Ćorić ulaziti u neke eksperimente oko fiskalne politike, ona će ostati gotovo sigurna usmjerena u ovom pravcu. Neće biti dobro u trenutku u kojem medeni mjesec jeftinog novca nestane, ali za sada stvari stoje relativno povoljno tako da gospodinu Ćoriću ne predviđam ništa burno."
