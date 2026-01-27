Novotny: Hrvatske financije su kao veliki avion na autopilotu, Ćoriću ne predviđam ništa burno

"Ministar Primorac je bio neutralan, iako se kao znanstvenik i sveučilišni profesor zalagao za tipove poreznih politika koje nisu do kraja uvedene, kao što je porez na imovinu. Kad je ušao u vladu postao je političar, a ne profesor ili znanstvenik. U ekonomskoj znanosti porez na nekretnine je najmanje loš porez. Jedini je pravedan jer oporezuje one koje treba oporezivati, koji imaju viška nekretnina i viška fizičke imovine. U takvom kontekstu Primorac se nije zalagao za neke veće fiskalne reforme, mogao bih mu zamjeriti zašto nije inzistirao na stvaranju viškova ili konsolidaciji zdravstvenog sustava."