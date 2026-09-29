cilj je osposobiti plovni put
Veliki projekt uz Savu: Nakon tri desetljeća razminirat će 73 lokacije
Vlasti u Bosni i Hercegovini uz potporu Europske unije i Svjetske banke započet će razminiranje desne obale Save kako bi se konačno uredio savski plovni put onesposobljen tijekom ratnih sukoba i povećali kapacitetu luke u Brčkom, najavio je u utorak ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.
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On je tijekom dana u Brčkom potpisao ugovore s tvrtkama koje su dobile posao uklanjanja mina a taj je projekt dio šireg programa integriranog razvoja koridora Save i Drine koji bespovratnim sredstvima financira Europske unija koja je za to izdvojila nešto manje od 8,5 milijuna eura kroz Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF).
Sve to je sastavni dio Ekonomskog i investicijskog plana za zapadni Balkan i njegove inicijative "Connecting East to West" u čijem financiranju svojim kreditima sudjeluje i Svjetska banka. Uklanjanje mina važan je preduvjet za sigurniju i efikasniju plovidbu Savom, ali i za buduća ulaganja u prometnu infrastrukturu i razvoj riječnog koridora.
Bit će razminirano više od pet milijuna četvornih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save pa će taj prostor tri desetljeća nakon rata konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti.
"To prije svega znači sigurnost ali i mogućnost da se ovdje grade ceste, razvija promet, ulaže i općenito otvaraju nove prilike. Razminiranje i uređenje savskog plovnog puta može povećati broj plovnih dana za luku Brčko i do 30 posto", kazao je ministar Fotro istaknuvši kako je luka u Brčkom strateški interes cijele BiH pa je sada potrebno pripremiti projekt modernizacije pruge koja je povezuje s ostatkom BiH i regije.
Voditelj Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Liang Wang istaknuo je kako će sve to imati širi razvojni značaj za sve države koje gravitiraju rijeci Savi jer će je učiniti dostupnom za jeftiniji i učinkovitiji prijevoz tereta.
"Ovo je ulaganje u budućnost rijeke Save kao zajedničkog koridora koji povezuje regiju i donosi koristi njegovim građanima", kazao je Wang.
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