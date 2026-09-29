Veliki projekt uz Savu: Nakon tri desetljeća razminirat će 73 lokacije

"To prije svega znači sigurnost ali i mogućnost da se ovdje grade ceste, razvija promet, ulaže i općenito otvaraju nove prilike. Razminiranje i uređenje savskog plovnog puta može povećati broj plovnih dana za luku Brčko i do 30 posto", kazao je ministar Fotro istaknuvši kako je luka u Brčkom strateški interes cijele BiH pa je sada potrebno pripremiti projekt modernizacije pruge koja je povezuje s ostatkom BiH i regije.