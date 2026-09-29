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POSKOK

Smetlište Klepovica pod istragom: Otpad iz Hrvatske godinama završavao u Neumu

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Hina
|
29. ruj. 2026. 15:48
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poskok n1 bih
N1 BiH

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) u utorak su započeli pretrese u Neumu zbog odlaganja komunalnog otpada iz susjednih hrvatskih općina Stona, Orebića i Janjine na obližnjem odlagalištu.

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Akcija se u Javnom poduzeću "Komunalno Neum" provodi po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Federalnog tužiteljstva BiH (POSKOK).

"Pretražuje se komunalno poduzeće 'Neum' u vezi s uvozom otpada iz Hrvatske u BiH. Više informacija trenutačno ne možemo iznositi", izjavila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Odlagalište Klepovica nedaleko od Neuma spominje se još iz 2007. godine, kada je Federalna uprava policije prikupljala dokumentaciju o odlaganju komunalnog otpada iz Hrvatske. 

Nadzorom je utvrđeno da se komunalni otpad iz Stona, Orebića i Janjine odlaže na odlagalištu Klepovica na temelju ugovora između Komunalnog poduzeća "Neum" i tih općina. Preko granice su tada dnevno prolazila dva do tri kamiona s otpadom. 

Inspekcijskim pregledom utvrđene su i nepravilnosti na samom odlagalištu, među kojima nedostatak zaštitne ograde i obilaznog puta te neredovito zatrpavanje otpada.

Prema službenim podacima, otpad s Pelješca na Klepovicu se odlagao još prije rata.

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