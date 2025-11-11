Predstavnici Janafa i MOL Grupe održali sastanak oko novog ugovora o transportu nafte

"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće činjenice i istinu. Janaf ima sve sposobnosti i kapacitete da svu sirovu naftu koja je potrebna dopremi i u rafinerije u Mađarskoj, to je Százhalombatti i ovu drugu Bratislavi, s više nego dovoljnog kapaciteta. Naš ukupni kapacitet transporta sirove nafte ide preko maksimalnih kapaciteta rada obje ove rafinerije i u Mađarskoj i Slovačkoj", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.