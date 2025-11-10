JANAF - MOL
Plenković o optužbama iz Mađarske: To je jedan potpuno lažni narativ
Premijer Andrej Plenković komentirao je optužbe iz Mađarske, da JANAF ne ispunjava svoje obveze. Također, mađarski premijer Viktor Orban dodatno je pojačao tenzije izjavom da je JANAF "neadekvatan i mali naftovod".
Iz tih razloga će biti zanimljivo pratiti sutrašnji nastavak pregovora Janafa i MOL-a (od 14 sati).
"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće istinu i činjenice. Jadranski naftovod ima sve sposobnosti i kapacitete da svu naftu koja je potrebna, govorimo o sirovoj nafti, dopremi i u rafinerije u Mađarskoj i Bratislavi s više nego dovoljno kapaciteta", kazao je premijer pa dodatno pojasnio:
"Ukupni kapacitet naše sirove nafte ide preko maksimalnog kapaciteta obje rafinerije, u Mađarskoj i Slovačkoj. Iz kojeg razloga taj lažni narativ dolazi na nekakvo poluodobravanje iz SAD-a, ne znam. I to je nešto zbog čega bi se oni koji donose takve odluke trebali zapitati."
Godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona. Zato premijer dodano pojašnjava što postojeći narativ znači.
"Davanjem takve iznimke se omogućava sljedeće, da JANAF, koji poštuje američke sankcije prema NIS-u, a koji zbog strukture vlasništva nije u mogućnosti primiti nerusku sirovu naftu, a ona ide iz Omišlja preko Jadranskog naftovoda u Pančevo. Istodobno se iznimka daje Mađarskoj da bi i dalje primala rusku naftu, unatoč tome što može dobiti nerusku naftu, kao i Pančevo, putem Janafa", govori Plenković i napominje:
"Sve pod izgovorom da Mađarska nema more. To je jedan lažni narativ i nije mi jasno kako može da bude prihvaćen kao istinit. On dovodi, rekao bih, gotovo u zabludu one koji govore da je istinit. Znate na koga mislim."
Sjedinjene Države su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.
