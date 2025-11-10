Oglas

JANAF - MOL

Plenković o optužbama iz Mađarske: To je jedan potpuno lažni narativ

author
N1 Hrvatska
|
10. stu. 2025. 19:24
Andrej Plenković
Robert Anic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković komentirao je optužbe iz Mađarske, da JANAF ne ispunjava svoje obveze. Također, mađarski premijer Viktor Orban dodatno je pojačao tenzije izjavom da je JANAF "neadekvatan i mali naftovod".

Iz tih razloga će biti zanimljivo pratiti sutrašnji nastavak pregovora Janafa i MOL-a (od 14 sati).

"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće istinu i činjenice. Jadranski naftovod ima sve sposobnosti i kapacitete da svu naftu koja je potrebna, govorimo o sirovoj nafti, dopremi i u rafinerije u Mađarskoj i Bratislavi s više nego dovoljno kapaciteta", kazao je premijer pa dodatno pojasnio:

"Ukupni kapacitet naše sirove nafte ide preko maksimalnog kapaciteta obje rafinerije, u Mađarskoj i Slovačkoj. Iz kojeg razloga taj lažni narativ dolazi na nekakvo poluodobravanje iz SAD-a, ne znam. I to je nešto zbog čega bi se oni koji donose takve odluke trebali zapitati."

Godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona. Zato premijer dodano pojašnjava što postojeći narativ znači.

"Davanjem takve iznimke se omogućava sljedeće, da JANAF, koji poštuje američke sankcije prema NIS-u, a koji zbog strukture vlasništva nije u mogućnosti primiti nerusku sirovu naftu, a ona ide iz Omišlja preko Jadranskog naftovoda u Pančevo. Istodobno se iznimka daje Mađarskoj da bi i dalje primala rusku naftu, unatoč tome što može dobiti nerusku naftu, kao i Pančevo, putem Janafa", govori Plenković i napominje:

"Sve pod izgovorom da Mađarska nema more. To je jedan lažni narativ i nije mi jasno kako može da bude prihvaćen kao istinit. On dovodi, rekao bih, gotovo u zabludu one koji govore da je istinit. Znate na koga mislim."

Sjedinjene Države su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

Teme
andrej plenković janaf mol nis

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

