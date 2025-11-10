Plenković o optužbama iz Mađarske: To je jedan potpuno lažni narativ

"Davanjem takve iznimke se omogućava sljedeće, da JANAF, koji poštuje američke sankcije prema NIS-u, a koji zbog strukture vlasništva nije u mogućnosti primiti nerusku sirovu naftu, a ona ide iz Omišlja preko Jadranskog naftovoda u Pančevo. Istodobno se iznimka daje Mađarskoj da bi i dalje primala rusku naftu, unatoč tome što može dobiti nerusku naftu, kao i Pančevo, putem Janafa", govori Plenković i napominje: