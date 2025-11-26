Pregled Vjesnika dronovima: "Ovo je prvi put u povijesti da smo na ovaj način pregledavali jednu zgradu"

Istaknuo je tehničke izazove koji su pratili ulazak dronova u neboder: "Zgrada Vjesnika funkcionira kao Faradayev kavez, zbog cijele metalne konstrukcije, imate interferencije", objasnio je poteškoće održavanja radijskog signala s dronovima koji su ušli u neboder: "U nedjelju je bila kritična situacija, pri samom prilazu se gubio signal, bojali smo se da ako dron izgubi signal, onda ga više nema, pri drugim letačkim operacijama je opasnost bila vrlo lako gubljenje orijentacije, ali kao što i građani vide, kroz neboder se doslovno može vidjeti, može se de facto proći kroz njega."