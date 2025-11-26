Čačić o uklanjanju Vjesnika: Sve se može napraviti u mjesec dana. Sam proces rušenja ne traje dugo, čišćenje je nešto drugo

"Imamo ubrzani postupak i on je moguć. Stručne ekipe moraju ući i ući će ovih dana, treba napraviti projekt. On je zahtjevan, ali sve se da napraviti u mjesec dana, a sam proces rušenja ne traje ništa - sve skupa je gotovo za pola sata kada se odradi, a čišćenje je nešto drugo. To je moguće, ministar Branko Bačić je dao rok koji je realan, a druga je stvar što smo mi u stanju napraviti proces kompliciranim i dugotrajnim nepotrebno, ali mislim da ovaj put neće biti tako i da će zaista najkasnije do kraja godine to biti gotovo, ako netko bude držao oko na tome i dao najkompetentnijim stručnjacima da to odrade", dodaje.