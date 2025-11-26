"Odgovornost države"
Čačić o uklanjanju Vjesnika: Sve se može napraviti u mjesec dana. Sam proces rušenja ne traje dugo, čišćenje je nešto drugo
Bivši ministar Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o rušenju Vjesnika.
Ministar Branko Bačić najavio je kako će se Vjesnik morati rušiti, najizglednije miniranjem i to što prije zbog opasnosti od urušavanja.
Može li se dokumentacija pripremiti do kraja godine?
"To je proces rušenja. Ako postoji odluka, ako postoji sigurnosni aspekt, a postoji, tehnički mi znamo da su naši inženjerski kapaciteti dokazani. Stvar je zahtjevna, ali nije zahtjevnija od drugih objekata", govori nam Radimir Čačić.
"Sve se može napraviti u mjesec dana"
"Imamo ubrzani postupak i on je moguć. Stručne ekipe moraju ući i ući će ovih dana, treba napraviti projekt. On je zahtjevan, ali sve se da napraviti u mjesec dana, a sam proces rušenja ne traje ništa - sve skupa je gotovo za pola sata kada se odradi, a čišćenje je nešto drugo. To je moguće, ministar Branko Bačić je dao rok koji je realan, a druga je stvar što smo mi u stanju napraviti proces kompliciranim i dugotrajnim nepotrebno, ali mislim da ovaj put neće biti tako i da će zaista najkasnije do kraja godine to biti gotovo, ako netko bude držao oko na tome i dao najkompetentnijim stručnjacima da to odrade", dodaje.
"Zgrada Vjesnika je godinama zapuštena"
Čačić navodi da je Vjesnikova zgrada jedan od značajnih objekata Zagreba: "Zgrada je i prije dolaska HDZ-ove vlasti u Hrvatsku bila u relativnom lošem stanju, godinama je zapuštena, a onda se potpuno diglo ruke od nje."
"Državi je to bila zadnja briga"
"Konstrukcija nije tema, ali održavanje objekta je jedan skupi sport, a naročito tako sofisticiranog objekta. To je bilo skupo, država nikad nema novaca, a naročito za održavanje - to je ključ. Jednom kad prestaneš održavati, zgrada propada. Nismo održavali objekt i dobili smo ga u stanju da je sve trebalo baciti van i ne održavati nego izgraditi novo. Državi je to bila zadnja briga, svi državni objekti su u istom takvom stanju, to nije ništa novo. Davno je već trebalo objediniti potrebe prostora države i sve što država ima staviti u jedan fond, prodati ili iznajmiti, to sve zemlje koje imaju stariju administraciju rade. To se nikada nije napravilo, postoje privatni interesi da država iznajmljuje privatne prostore, a pod alibi pričom štednje ne održava, to nije iznenađenje", govori.
Je li bila pogreška tadašnje Vlade da prestane financirati Vjesnik?
"Mislim da nije. Vjesnik je tada bio potpuno mrtav i nije ga se imalo što više financirati, nije bilo snage, potencijala, kvalitete, čitanosti, jednostavno ga nije bilo, to je bila ljuska od Vjesnika. Donijeli su racionalnu odluku, ali druga je stvar je li se to moglo odraditi na drugačiji način. Mislim da bi bilo pametnije da se donijela odluka da se proda kuća nekoj stranoj kući sa svim potencijalima koje je tada imala", odgovorio je Čačić.
"Takvih objekata je koliko god hoćete"
Navodi da je za zgradu u takvom stanju bila odgovorna država: "To je posao Državne agencije za upravljanje nekretninama, ali ona to nije radila kao što ne radi ni drugdje. HTV je počeo graditi objekt u Varaždinu, onda su odustali, a nakon toga su kao naknadu za porezni dug to dali Poreznoj upravi, Ministarstvu financija. To sada stoji u Varaždinu, propada na pravdi Boga. Kao župan sam dao zahtjev da to kupimo da ne bude ruševina u sred grada, dali su mi ponudu, prihvatio sam ponudu i onda su im javili da bi promijenili ponudu. To su milijuni eura, a takvih objekata je koliko god hoćete."
"Izvlačenje novca sustavno iz osiguranja"
Čačić je komentirao i premiju osiguranja Vjesnika te navodno isključivanje vatrodojavnog sustava u Vjesniku, o čemu su pisali mediji: "Da bi se država upustila u organizirano podmetanje požara, mislim da o tome ovdje nema govora. Radi se o nepažnji i neodgovornosti, a ako je srećom dignuta polica osiguranja, super, dobro da je tako. Ipak će hrvatsko društvo u cjelini to malo manje platiti. To da se ne vodi računa o objektu gdje je uglavnom papir, to je potencijalno požarna bomba, radi se o neodgovornosti. Vidi se na koji je način država vodila računa. Država svoju odgovornost ima."
Tko će odlučivati o budućnosti takvog projekta?
"Nemamo što replicirati"
"To je jedan od daleko najkvalitetnijih prostora tih dimenzija koje Zagreb ima. Zagreb i Hrvatska nisu smogli snage da u ovom vremenu pošalju poruku razvijenosti i sposobnosti društva, nismo to napravili, imali smo lokacije i mogućnosti. Ovo je velika lokacija gdje je bio simbol svjetske arhitekture i vremena kada je Hrvatska u vrijeme Jugoslavije pokazala da je up to date s najboljima na svijetu u tom trenutku. Deplasirano je govoriti o replici, nemamo mi tu što replicirati, ali moramo i možemo replicirati razinu postupka", govori Čačić.
Dodaje da će tu odluku donijeti država i grad.
