Preminuo umirovljeni nadbiskup Marin Srakić

Svećeničku službu započeo je pastoralnim djelovanjem u Slavonskom Brodu i Podravskim Podgajcima, a potom je niz godina djelovao u Đakovu. Ondje je bio odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu, poslije i njegov rektor, a predavao je i moralnu teologiju na Visokoj bogoslovnoj školi.