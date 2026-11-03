ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA
Preminuo umirovljeni nadbiskup Marin Srakić
Đakovačko-osječki nadbiskup u miru Marin Srakić preminuo je u 90. godini, vijest o njegovoj smrti u utorak u 10,25 sati označila su zvonjavom zvona đakovačke katedrale sv. Petra, a službena potvrda očekuje se iz Đakovačko-osječke nadbiskupije.
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Srakić je rođen 6. srpnja 1937. godine u Ivanovcima pokraj Valpova. Za svećenika je zaređen 1960. godine, nakon studija teologije u Đakovu i Zagrebu. Doktorat iz moralne teologije stekao je 1975. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu.
Svećeničku službu započeo je pastoralnim djelovanjem u Slavonskom Brodu i Podravskim Podgajcima, a potom je niz godina djelovao u Đakovu. Ondje je bio odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu, poslije i njegov rektor, a predavao je i moralnu teologiju na Visokoj bogoslovnoj školi.
Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 2. veljače 1990. godine pomoćnim biskupom Đakovačke i Srijemske biskupije. Za biskupa je zaređen 24. ožujka iste godine, a 1996. imenovan je biskupom koadjutorom. Službu đakovačkog i srijemskog biskupa preuzeo je 6. veljače 1997. godine.
Srakić je bio prvi nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije, a na tu dužnost ga je imenovao Papa Benedikt XVI. 18. lipnja 2008. godine. Nadbiskupiju je vodio do umirovljenja 2013. godine.
Također je bio prvi metropolit novoosnovane Đakovačko-osječke crkvene pokrajine.
Od 2007. do 2012. godine obnašao je dužnost predsjednika Hrvatske biskupske konferencije.
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