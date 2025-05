Pribičević: Uvede li joj Trump carine, EU će morati pribjeći "nuklearnoj opciji"

Trumpov Big Beautiful Billm odnosno zakon koji uvodi mnoštvo poreznih olakšica zbog kojih će trpjeti proračun je klasični republikanski "trickle down", odnosno očekivanje da će manja porezna presija dovesti do rasta gospodarstva te time do rasta proračunskih prihoda, no, pokazalo se, kaže Pribičević, da je to nešto što tržišta "ne puše", jer su Trumpove procjene rasta nerealistične. Zato rejting agencije nastavljaju smanjivati kreditni rejting SAD-a, cijena zaduživanja raste, a interes za američke državne obveznice pada, dapače, glavni imatelji tih obveznica ne da nisu zainteresira ni za kupnju, nego ih neki i prodaju - sve suprotno od onoga što je Trump najavljivao, tako da bi se prije reklo, zaključuje Pribičević, da je sve to što je Trump napravio dovelo do toga se poveća cijena zaduživanja, umjesto da se ona smanji.