Prica Matijaš: Rinčić je kao Superhik, uzima siromašnima i daje bogatima

02. pro. 2025. 19:59

Riječka gradska vijećnica Ivana Prica Matijaš, predsjednica riječkog Kluba vijećnika SDP-a, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak osvrnula se na prosvjede protiv fašizma i reakcije političara, s naglaskom na gradonačelnicu Rijeke Ivu Rinčić.

Naime, Prica Matijaš joj je jučer poslala otvoreno pismo. U njemu se osvrnula na pojašnjenje gradonačelnice o razlozima zašto se nije htjela priključiti prosvjednom maršu.

"Vaša izjava da "antifašizam odavno nije ono što sugerira njegovo ime" predstavlja ozbiljan civilizacijski i moralni problem. Nije to samo politički gaf - to je poruka koja direktno hrani revizionizam i relativizira temelj na kojem počiva i Hrvatska i Europa", napisala je, između ostalog.

Sad je ponudila dodatno pojašnjenje svojih riječi, kao i analizu svega što se događalo posljednjih nekoliko dana.

"Referirala bih se na to da je HDZ brana Hrvatske. Jadni mi ako je to tako. A što se Ive Rinčić tiče, rekla sam u otvorenom pismu što mislim. Rinčić kao da se želi svidjeti svima, lijevima i desnima, no čini mi se da je ovo zbog Mosta, koji joj treba oko glasanja o proračunu idući tjedan", kazala je Prica Matijaš pa nastavila:

"Već je neko vrijeme s Mostom u dogovorima. Zato donosi desničarske odluke, poput smanjenja poreza na dohodak, što najviše koristi najbogatijima, a najmanje siromašnima. Pa bih rekla da je kao Superhik, uzima siromašnima i daje bogatima. Zato je hvale Nino Raspudić i Marin Miletić, a to govori o njoj. Nedopustivo je da poistovjećuje antifašizam i fašizam. Takvom reakcijom odbija svoje birače."

Podsjetila je i da Rinčić nije reagirala na prosvjed dan prije onoga protiv fašizma.

"U Rijeci je bio prosvjed protiv migranata, a tamo su se pjevale ustaške pjesme i gradonačelnica nije reagirala, a šutnja je poput davanja podrške. Mi zaboravljamo da vrijednosni sustavi oblikuju politike. Ljevica i desnica ne postoje samo ideološki nego i ekonomski, a ekonomski Rinčić donosi desne odluke", rekla je Ivana Prica Matijaš i zaključila da kad društvo loše živi, rastu lijevi i desni ekstremizmi.

