"Politika je ušla u sport"
Rimac o dočeku rukometaša: Da parafraziram rimsku poslovicu - igara i Thompsonovih derneka
Profesor i politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o jučer otkazanom dočeku brončanih hrvatskih rukometaša.
Ivan Rimac komentirao je mogući repertoar Marka Perkovića Thompsona na dočeku rukometaša i sporne "ustaške simbole"
"Očekivali su da bi Marko Perković Thompson to napravio kako što je to napravio kontra upozorenja zagrebačke vlasti u Areni. Njihov stav i cijela rasprava Thompsona s gradskom vlasti su upućivali da bi se nešto tako moglo dogodi. Vlast je ostala dosljedna, a novci koji bi bili potrošeni da doček bit će upotrebljeni u korisnije svrhe. Bez obzira na to što smo htjeli odati priznanje rukometašima i njihovom podvigu. Politika je ušla u sport, ne samo u rukomet. Sport je postao instrument dijela politike u napadima na vlast kojima nije HDZ-ova. U Zagrebu ne možete isprovocirati nove izbore jer bi situacija bila ista kao što možete u nekakvom selu."
"Ne možemo baš sve slaviti samo s Thompsonom"
Osvrnuo se i na burne političke reakcije: "Zanima me što bi bilo da je Tomašević nastavio s ovim planom da napravi proslavu medalje bez Thompsona i bez reprezentacije. Politika tone u rimsku poslovicu koju bi trebalo parafrazirati, ne kruha i igara, nego igara i Thompsonovih derneka. Ne možemo baš sve slaviti samo s Thompsonom i Thompsonovim dernecima, ima i drugih izvođača."
"Poruka HDZ-a rukometašima je bila jasna"
"Želja rukometaša je u ovom trenutku bila da Tomašević siđe s vlasti u Zagrebu bez obzira na demokratske izbore. Hoćemo li ju i dalje poštovati? Thompson ima upravo tu ideju. Imao je otvorene poruke da želi da Tomašević siđe s vlasti", dodao je Rimac.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas će u Banskim dvorima primiti hrvatske rukometaše: "Poruka HDZ-a rukometašima je bila jasna i što od njih očekuju. Manipulacije postoje jako dugo."
"Plenkovićeva uloga u europskim krugovima slabi"
"Imamo jednu toksičnu političku agendu u kojoj postoje pravi i krivi Hrvati. Oni pravi Hrvati koji brinu o ugledu zemlje u inozemstvu su vjerojatno krivi Hrvati jer ovi pravi o tome ne brinu. Činjenica je da naša politike kreće u oblik netrpeljivosti i unutar zemlje i prema van. Vrlo se često svrstani uz neke problematične situacije i odluke koje narušavaju svjetski poredak", govori Rimac.
Dodaje da Plenkovićeva uloga u europskim krugovima slabi.
