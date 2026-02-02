Rimac o dočeku rukometaša: Da parafraziram rimsku poslovicu - igara i Thompsonovih derneka

"Očekivali su da bi Marko Perković Thompson to napravio kako što je to napravio kontra upozorenja zagrebačke vlasti u Areni. Njihov stav i cijela rasprava Thompsona s gradskom vlasti su upućivali da bi se nešto tako moglo dogodi. Vlast je ostala dosljedna, a novci koji bi bili potrošeni da doček bit će upotrebljeni u korisnije svrhe. Bez obzira na to što smo htjeli odati priznanje rukometašima i njihovom podvigu. Politika je ušla u sport, ne samo u rukomet. Sport je postao instrument dijela politike u napadima na vlast kojima nije HDZ-ova. U Zagrebu ne možete isprovocirati nove izbore jer bi situacija bila ista kao što možete u nekakvom selu."