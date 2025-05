Pripremite se na kašnjenja: Otkazuju se vlakovi i obustavlja promet, HŽ objavio detalje

Od 28. svibnja do 1. lipnja doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa između kolodvora Križevci i Koprivnica te Koprivnica i Kloštar, a od 30. svibnja do 1. lipnja promet će biti obustavljen i između kolodvora Sesvete i Prečec, a samim time i kroz kolodvor Dugo Selo.