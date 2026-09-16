MAKSIMALNI POREZI
Burno u Skupštini: Tomaševića prozvali zbog otpada, poreza, Pripuza i "ekološki uzgojenog klijentelizma"
Dragana Turkalj (Drito) rekla je u srijedu na konferenciji za novinare u zagrebačkoj Gradskoj skupštini da gradonačelnik Tomislav Tomašević unatoč obećanjima ni nakon pet godina nije zatvorio odlagalište otpada Jakuševac, izgradio Centar za gospodarenje otpadom ni energanu odnosno spalionicu.
U Resniku neće biti spalionice pa će ostati otpad koji će se morati zbrinuti, a da ne znamo gdje ni kada ni po kojoj cijeni, upozorila je.
Upitala je zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu vidjeti i što ona pokazuje te ustvrdila da gradonačelnik "skriva" njezin nalaz odnosno graditi ju ili ne. Ocijenila je da Tomašević "ima strah" da mora pogaziti svoje zelene politike u odnosu na zlatno doba njegovog aktivizma ili reakcije vlastitih birača ili stranke.
Ako studija pokazuje da Zagrebu treba energana onda Tomislav Tomašević to treba argumentirano predstaviti, a ako ne, također to treba reći, poručila je.
Herman (HDZ): Zelena akcija odrekla se Tomaševića
Gradski zastupnik Mislav Herman (HDZ) ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević "koristi SDP kao 'smokvin list'" kada je u pitanju energana kako bi sačuvao koaliciju. Ustvrdio je i da se Zelena akcija odrekla Tomaševića jer je "ozbiljno narušio tekovine zelene revolucije".
Rebalans proračuna pokazuje raskorak između onoga kako gradonačelnik Tomašević vidi Zagreb i onoga kakav jest. Imamo tekući manjak od 136 milijuna eura i fiktivni prijenos viška od 145 milijuna eura koji ne postoji, smanjivanje europskih novčanih sredstava i rezanje svih kapitalnih ulaganja. Ispada da su "daleko nesposobniji" od prethodne gradske vlasti, ocijenio je Herman. Prihodi stalno rastu i u odnosu na 2021. su se gotovo udvostručili, a realizacija se stalno smanjuje, dodao je.
Zagreb - grad maksimalnih poreznih stopa
Milka Rimac Bilušić (Drito) upozorila je da se Zagreb pretvara u grad maksimalnih poreznih stopa, jer građani plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada na najvišoj mogućoj razini, a sada gradonačelnik za porez na nekretnine "bira gornji prag". Istopljen je preneseni višak prethodnog razdoblja od 8,2 milijuna eura, dodala je i upozorila na lošu realizaciju gradskih projekata.
Gradonačelnik je generirao trajni trošak podizanjem plaća u Gradskoj upravi, no nije ju reorganizirao kao ni Zagrebački holding ni ZET. Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme stalno raste, jer je danas 141 stalno zaposleni djelatnik više u odnosu na 'Bandićevo vrijeme'. Također raste i broj rukovodećih mjesta za 13 posto, upozorila je Rimac Bilušić ocijenivši da se radi o "ekološki uzgojenom klijentelizmu".
Dogan: Neka predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša posjeti Jakuševac
Dina Dogan (nezavisna) rekla je da većina projekata nije odrađena jer su "pale" javne nabave pa se, među ostalim, 21,7 milijuna europskog novca "doslovno briše iz proračuna". Besplatan novac nije iskorišten pa tako bazen u Španskom primjerice nije građen njime nego novcem građana. Gubitak Grada Zagreba projiciran je na barem 400 milijuna eura prema pisanju medija, a zaboravlja se na arbitražni postupak za centralni pročistač otpadnih voda i pomor riba.
"Tomašević plaća Pripuzu više nego Bandić"
Ustvrdila je i da Grad Zagreb za zbrinjavanje otpada plaća Pripuzu (CE-ZA-R) više nego za vrijeme bivšeg gradonačelnika Bandića. Pozvala je predsjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša da posjeti i Jakuševac "s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada".
Ivka Odvorčić (HNS-LD) naglasila je da je potrebna nova usluga za djecu koja imaju problem kako bi im se pružila primjerena i dostatna pomoć u centrima i domovima zdravlja i apelirala da se za to pronađe novac . Nedopustivo je da se djeca u školi napadaju i ubijaju, a teba čekati novi slučaj Prečkog ili Voltinog, poručila je.
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