Burno u Skupštini: Tomaševića prozvali zbog otpada, poreza, Pripuza i "ekološki uzgojenog klijentelizma"

Ivka Odvorčić (HNS-LD) naglasila je da je potrebna nova usluga za djecu koja imaju problem kako bi im se pružila primjerena i dostatna pomoć u centrima i domovima zdravlja i apelirala da se za to pronađe novac . Nedopustivo je da se djeca u školi napadaju i ubijaju, a teba čekati novi slučaj Prečkog ili Voltinog, poručila je.

