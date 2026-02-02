"U hrvatskoj vrije"
Što susjedi pišu o dočeku rukometaša? "Kaos je iz sata u sat sve veći"
U Hrvatskoj vrije, piše N1 Slovenija. Sportsko slavlje koje je trebalo ujediniti naciju dovelo je do napetosti. U središtu svega su rukometna reprezentacija i kontroverzni glazbenik Marko Perković – Thompson. Zagrebačke gradske vlasti, naime, ne dopuštaju da Thompson nastupi na dočeku rukometaša. Uplela se vlada, a nastala je i zbrka oko toga tko ima kakve ovlasti.
Nakon što su hrvatski rukometaši krajem prošlog tjedna na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, zakomplicirala se organizacija njihova dočeka. Rukometna reprezentacija izrazila je želju da na današnjem dočeku, između ostalih, nastupi i kontroverzni pjevač Marko Perković – Thompson, piše N1 Slovenija.
Grad Zagreb na to nije pristao. Naime, nedavno su u gradu zabranjeni nastupi glazbenika koji koriste ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Prema riječima gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Thompsonov nastup bio bi u suprotnosti s tom odlukom. Rukometni savez, koji je pripremao doček, zbog toga ga je u nedjelju otkazao.
Danas je uslijedio novi preokret. Hrvatska vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da preuzme organizaciju dočeka rukometaša u Zagrebu, koji će se održati danas u 18 sati. Ministar sporta Tonči Glavina nakon sjednice je izjavio da će uvažiti sve želje rukometaša. „Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu i hrvatskim domoljubnim pjesmama“, dodao je. Na glavnom trgu već se postavlja pozornica.
Već je i potvrđeno da će na Trgu bana Jelačića nastupiti i Thompson. Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da su zaprimili poziv Rukometnog saveza na vladin doček te potvrdio sudjelovanje. Također je potvrdio da će pjevač izvesti pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, koja se snažno udomaćila među rukometašima i u široj hrvatskoj javnosti. O ostalim pjesmama koje će Thompson izvoditi, prema riječima menadžera, još se dogovaraju.
Policija u prostorijama gradonačelnikove stranke
Kaos u Hrvatskoj oko dočeka i Thompsona se nastavlja. Iz Grada Zagreba nakon odluke vlade poručili su da svaki događaj u gradu mora imati dopuštenje gradske uprave, a vlada ga još nije zatražila.
Odjeknula je i vijest da je policija došla u prostorije stranke zagrebačkog gradonačelnika Možemo!. Su-koordinatorica stranke Sandra Benčić objavila je na Facebooku da je policija pojasnila kako su došli zbog prijave prijetnje Tomaševiću. Prema informacijama Indexa, netko je poslao prijetnju da su u zgradu Grada Zagreba i sjedište stranke Možemo! postavljene bombe. „Mi prijetnje nismo prijavili. Jasno je što se događa kada se policija šalje u prostorije političkih stranaka“, dodala je.
Zagrebački gradonačelnik i hrvatski pjevač već su u otvorenom sukobu. Prilikom organizacije Thompsonova koncerta u Zagrebu krajem prošle godine, gradske vlasti mu nisu izdale dopuštenje. Istodobno su donijele odluku kojom se zabranjuje korištenje ustaških simbola i slogana na događanjima na prostorima u vlasništvu grada. To uključuje i ustaški pozdrav „Za dom spremni“, kojim Thompson započinje jedan od svojih hitova „Bojna Čavoglave“, piše N1 Slovenija.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
