Što susjedi pišu o dočeku rukometaša? "Kaos je iz sata u sat sve veći"

Već je i potvrđeno da će na Trgu bana Jelačića nastupiti i Thompson. Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da su zaprimili poziv Rukometnog saveza na vladin doček te potvrdio sudjelovanje. Također je potvrdio da će pjevač izvesti pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, koja se snažno udomaćila među rukometašima i u široj hrvatskoj javnosti. O ostalim pjesmama koje će Thompson izvoditi, prema riječima menadžera, još se dogovaraju.