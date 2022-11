Profesori koji su dobili otkaz: “Prosvjetna inspekcija je tumor školstva”

Podijeli :

Četvero profesora iz različitih škola u Dalmaciji koji su dobili otkaze zbog upozoravanja na nepravilnosti u školama reklo je u četvrtak Splitu da je Prosvjetna inspekcija tumor hrvatskog školstva i da joj je temeljni zadatak zaštita ravnatelja, a podršku im je došla dati zviždačica Maja Đerek.

“Na nepravilnosti sam upozoravao u Školskom odboru, ravnateljica je imala zaštitu politike i dala mi je otkaz jer je to bio jedini način da me se riješi jer bio sam joj smetnja. Pravomoćnom sudskom presudom u 2021. godini trebao sam biti vraćen odmah na posao, ali to se dogodilo tek u travnju 2022. godine”, rekao je u četvrtak Ante Popović, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi kneza Branimira u općini Muć.

Smatra kako je temeljni zadatak inspekcije da zaštite ravnatelje, a da se tako nanosi materijalna šteta prijaviteljima, državnom proračunu, školama i djeci.

Prošle je godine Zrinka Škara, profesorica engleskog i francuskog jezika u Srednjoj školi Biograd na moru dobila otkaz, i to zbog, kako kaže, iskrivljenog ponašanja.

“Pravi razlog mog otkaza je osveta. Prosvjetnu inspekciju sam obavijestila o otkazu, a na teren su izašli nakon tri mjeseca kako bi moj predmet otišao na Sud. Osim naših otkaza, za to su se vrijeme događale nezakonitosti, utvrđeno je puno toga lošeg, a između ostalog i verbalno nasilje nad učenicima od strane profesorice informatike”, navela je Škara.

Ravnatelj je, kaže, “izjavio da je znao godinama za to, nije ga zaustavio, a prosvjetna je inspektorica onda kao zaključak dala da isti taj ravnatelj prati profesoricu na čije postupke nije reagirao”. Škara je dodala i kako škola za sudske postupke plaća dva odvjetnika ocjenjujući da Zadarska županija ima očito novca za sve to.

U isto je vrijeme, rečeno je, otkaz u istoj srednjoj školi u Biogradu na moru dobila i pedagoginja Anđela Vulin iz razloga poput Škare.

“Organizirala se humanitarna akcija u kojoj se prikupljala pomoć za dijete s tumorom na mozgu, a ravnatelj tom dječaku nikad nije predao. Tri godine i tri mjeseca je taj novac stajao u školi, a samo dan prije nego što je policija stigla po tom pitanju u školi, uplaćen je udruzi za pomoć djeci i mladima “Radost” iz Pleternice, kako bi se novca riješio”, izrekla je Vulin.

Ustvrdila je da ravnatelj nikad nije preuzeo odgovornost, a tad je odgovornost “pokušao svaliti na računovotkinju koja je na kraju i sama dala otkaz”, izrekla je Vulin.

Rekla je da je nepravilnosti s novčanom pomoći od nešto više od 5 tisuća kuna, a koju su prikupila djeca i profesori, prijavila DORH-u te pučkoj i dječjoj pravobraniteljici. “Državno odvjetništvo je odbacilo tu prijavu, i to državna odvjetnica čiji je suprug kasnije postao odvjetnik škole i zastupao ravnatelja Ivicu Keru”, objasnila je.

Suzani Piacun koja je bila zaposlena u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu u tijeku je radni spor pa o njemu nije govorila, a izrazila je žaljenje što od 2018. godine, kako je izrekla, čeka pravomoćnu presudu za slučaj mobinga na radnom mjestu.

Podršku obrazovnim djelatnicima dala je Maja Đerek, predsjednica Udruge za razvoj transparentnosti i zaštitu zviždača “Razvoj” koja je podvukla s jednom bizarnošću, kako ju je nazvala, jer je za prosvjetnog inspektora nedavno imenovan predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić.

Šimundić nije htio komentirati izrečeno, ravnatelj škole u Biogradu reagirat će naknadno.