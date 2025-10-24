Proizvođač Pipija o navodnoj švedskoj tužbi: Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir", #bolinasPipi

Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir", svoju jedinstvenu opuštenu priču, pa čak ni vizualno nije riđokosa pjegava djevojčica kao što to je lik Astrid Lindgren. Nakon preuzimanja Dalmacijavina prije osam godina, novi vlasnik je napravio rebranding te dodatno promijenio imidž te je Pipi "izrasla" u djevojku. I dalje joj je forte ostala prepoznatljiva bezbrižnost, specifičan dalmatinski humor te neopterećenost kao glavni trade mark. Baš zato je velik dio naših potrošača i javnosti iznenađen informacijom o osporavanju žiga, s obzirom da naša Pipi ima sasvim drugačiju percepciju i imidž.