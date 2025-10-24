na radaru europskih medija
Proizvođač Pipija o navodnoj švedskoj tužbi: Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir", #bolinasPipi
Nakon napisa europskih medija prema kojima su pravni nasljednici švedske spisateljice Astrid Lindgren, koja je napisala Pipi Dugu Čarapu, podigli tužbu protiv hrvatskog proizvoiđača soka Pipi, javili su se iz kompanije Pipi Beverages.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"U Pipiju smo ostali iznenađeni recentnim objavama u europskim medijima s obzirom na to da nikakav službeni sudski dokument do ovog trenutka nismo zaprimili te na činjenicu da naša tvrtka i tvrtka Astrid Lindgren nisu konkurentne ni u jednoj domeni poslovanja te ne postoji poslovni sukob niti na jednom tržištu.
Tijekom svoje povijesti duže od 50 godina, brend Pipi je izgradio prepoznatljivost i reputaciju na tržištu, a njegovi najstariji registrirani žigovi, s natpisom „PIPI“, datiraju iz 1980-ih. Žigovi brenda uredno su registrirani na brojnim tržištima, uvijek u relevantnim klasama koje odgovaraju našoj djelatnosti, a naši proizvodi su označeni i promovirani sukladno tim registriranim žigovima.
Brendu Pipi nikada nije bila namjera koristiti žigove Astrid Lindgren, što je evidentno kroz povijest našeg poslovanja i način kako smo razvijali brend, a kamoli narušiti njihovu ostavštinu, već isključivo koristiti vlastite žigove u pozicioniranju naših proizvoda. Također napominjemo da, u više od 50 godina postojanja brenda nitko nikad, pa ni sama Astrid Lindgren, nije osporavao naziv proizvoda ili bilo koji drugi element njegovog intelektualnog vlasništva.
"Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir""
Nemamo namjeru, niti smo ikada imali, baviti se bilo kakvim poslovnim aktivnostima vezanima uz Astrid Lindgren AB, čiji je primarni fokus izdavaštvo. Važno je naglasiti da švedski sud na kojem je navodno podignuta tužba može odlučivati jedino o registraciji žiga na području Švedske.
Naša Pipi oduvijek je imala "svoj đir", svoju jedinstvenu opuštenu priču, pa čak ni vizualno nije riđokosa pjegava djevojčica kao što to je lik Astrid Lindgren. Nakon preuzimanja Dalmacijavina prije osam godina, novi vlasnik je napravio rebranding te dodatno promijenio imidž te je Pipi "izrasla" u djevojku. I dalje joj je forte ostala prepoznatljiva bezbrižnost, specifičan dalmatinski humor te neopterećenost kao glavni trade mark. Baš zato je velik dio naših potrošača i javnosti iznenađen informacijom o osporavanju žiga, s obzirom da naša Pipi ima sasvim drugačiju percepciju i imidž.
Pipi jako uspješno ulazi na strana tržišta
Simptomatično je da se ovaj pritisak sa strane tvrtke Astrid Lindgren događa u trenutku kada Pipi jako uspješno ulazi na strana tržišta, pogotovo njemačko i austrijsko. Ti napori nisu generirali samo prodaju naših pića nego i suradnje s globalnim brendovima kao što je trgovina odjeće i obuće Higgins.
Na jedan način čak smo i polaskani da je Pipi kao brend došao na radar europskih medija, što je, vjerujemo, još jedan dokaz da Pipi kontinuirano raste i razvija se i na inozemnim tržištima.
Stoga možemo još jednom ustvrditi da #bolinasPipi."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare