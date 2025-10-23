Nasljednici Astrid Lindgren tuže Pipi: "Nitko nema pravo iskorištavati njezino ime za vlastitu dobit"

Je li splitski proizvođač napitka bez dozvole posegnuo za imenom poznatog lika dječjih romana Pipi Duga Čarapa? Kako javljaju švedski, a i njemački mediji, pravni nasljednici Astrid Lindgren su sada podigli tužbu.
Oglas
Što su mislili odgovorni u splitskom Dalmacijavinu kad su početkom sedamdesetih izmišljali naziv novog bezalkoholnog napitka s okusom naranče, to je teško reći. Napitak jednostavno nazvati Nara – to nije bilo više moguće jer je njega proizvodio zagrebački Badel, piše DW.
U svakom slučaju, napitak je nazvan Pipi i jedva da je netko u čitavoj socijalističkoj Jugoslaviji to ime uopće povezivao s Pipi Duga Čarapa, glasovitim likom švedske spisateljice Astrid Lindgren.
Hrvatski proizvođač zatražio registraciju imena u Švedskoj
Kako javljaju švedski mediji, hrvatski proizvođač Pipija je sad prije par godina zatražio registraciju imena i u Švedskoj i tek sad su pravni nasljednici Astrid Lindgren uopće saznali da se u Hrvatskoj već preko pola stoljeća prodaje napitak imena Pipi – doduše sad bez Dalmacijavina koji je već odavno otišao u stečaj.
Tvrtka Astrid Lindgren d.d. koja je u vlasništvu djece i unuka spisateljice preminule 2002. godine, podnijela je tužbu protiv hrvatske tvrtke zbog povrede prava, potvrdio je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) Lindgrenin unuk Olle Nyman.
„Pipi Duga Čarapa pripada svoj djeci – ali nitko nema pravo iskorištavati njezino ime za vlastitu dobit“, poručio je Nyman. „Branimo pripovijetke Astrid Lindgren kako bi i dalje mogle širiti hrabrost, utjehu i radost među djecom diljem svijeta – iz generacije u generaciju.“
Prije toga je lokalni švedski list Vimmerby Tidning izvijestio o tužbi. „Ako netko koristi ime Pippi bez našeg dopuštenja u komercijalnom kontekstu i još ga povezuje s Astrid Lindgreninom Pipi Dugom Čarapom, dužni smo reagirati“, citirao je Nymana taj list. Opasnost od zabune, dodao je, vrlo je velika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas