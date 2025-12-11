Pronađena djevojčica za kojom se tragalo u Zagrebu

Djevojčica koja je nestala u utorak u zagrebačkom kvartu Špansko pronađena je u noći na četvrtak.
Pronađena je 14-godišnja djevojčica kojoj se od utorka izgubio trag u zagrebačkom kvartu Špansko.
Obitelj je prijavila njezin nestanak te je policija za njom intenzivno tragala. Kako doznaje DNEVNIK.hr, policijski službenici 14-godišnjakinju su pronašli na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u noći na četvrtak u društvu dviju prijateljica.
Kako doznaju, nije ozlijeđena.
