NESTALA U UTORAK

Pronađena djevojčica za kojom se tragalo u Zagrebu

N1 Info
11. pro. 2025. 10:19
Djevojčica koja je nestala u utorak u zagrebačkom kvartu Špansko pronađena je u noći na četvrtak.

Pronađena je 14-godišnja djevojčica kojoj se od utorka izgubio trag u zagrebačkom kvartu Špansko.

Obitelj je prijavila njezin nestanak te je policija za njom intenzivno tragala. Kako doznaje DNEVNIK.hr, policijski službenici 14-godišnjakinju su pronašli na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u noći na četvrtak u društvu dviju prijateljica.

Kako doznaju, nije ozlijeđena. 

Zagreb nestali policija

