Izdane su i nove dopusnice
Prošla su tri mjeseca od uvođenja novih pravila: Bolnice još nijednom liječniku nisu uskratile privatni rad
Bolnice u Rijeci, Osijeku i Puli su uglavnom provele reviziju postojećih dopusnica, dok je u zadarskoj ona još uvijek u tijeku. Dio liječnika u ovim ustanovama nije zatražio ponovno dopuštenje za dvojni rad, bolnicama stižu i novi zahtjevi.
Tri mjeseca od uvođenja upute o dvojnom radu liječnika, kojom je ministrica zdravstva Irena Hrstić propisala striktne kriterije potrebne za odobravanje rada liječnika iz javnog zdravstva u privatnoj praksi, u najvećim bolnicama niti jednom liječniku nije uskraćen rad u privatnoj praksi, ali bilo je slučajeva da su sami liječnici odustali od tog zahtjeva. Izdane su nove dopusnice za rad više desetaka liječnika iz čega se može zaključiti da je stanje s listama čekanja, kao osnovnim kriterijem za privatni rad liječnika, zapravo dobro, piše Novi list.
Neopravdan strah
Strah bolničkih liječnika da će uputa o dvojnom radu ugroziti prava liječnika, dovesti do netransparentnosti i pravne nesigurnosti, a ravnateljima dati preveliku diskrecijsku ovlast u odlučivanju, pokazao se tako posve neopravdanim. Iz HUBOL-a su, naime, upozoravali da posljedice primjene tog akta izravno utječu na radnopravni, profesionalni i ekonomski položaj bolničkih liječnika te su od Visokog upravnog suda zatražili sudsku ocjenu zakonitosti Upute tvrdeći da je resorno ministarstvo nezakonito izmijenilo pravila i dalo prevelike ovlasti ravnateljima. U praksi, uskrate ili ukidanja dopusnica praktički – nema.
Prema uputi, liječnik s dozvolom za privatni rad mogu računati samo ako lista čekanja na odjelu ne prelazi 120 dana. Dopusnicu za obavljanje utrazvuka srca, na primjer, može dobiti liječnik na čijem odjelu lista čekanja nije dulja od 30 dana. Ako je lista čekanja dulja, do 60 dana, dozvolu za privatni rad može dobiti tri četvrtine liječnika na tom odjelu i tako se broj dopusnica postupno smanjuje sve do liste čekanja od 120 dana nakon kojih niti jedan liječnik na odjelu ne smije raditi u privatnoj praksi.
Kako bi provjerili stanje u većim bolničkim centrima, Novi list im je postavio pitanja o tome jesu li u tri mjeseca primjene nove upute prekontrolirali dopusnice za dvojni rad svojih liječnika, koliko su dopusnica ukinuli temeljem te upute i koliko su novih izdali u zadnja tri mjeseca.
U većini bolnica uprave u tri mjeseca nisu uspjele u potpunosti prekontrolirati privatni rad svojih liječnika i uskladiti ga s listama čekanja. U zagrebačkom KBC-u Sestara milosrdnica kontrola dozvola za dopunski rad liječnika trenutno je u tijeku. Do ovog trenutka, kažu u upravi, niti jedna dopusnica nije ukinuta temeljem nove upute Ministarstva zdravstva. Od početka godine, međutim, zaprimljeni su novi zahtjevi liječnika za privatni rad, a dosad su izdane ukupno 43 dopusnice.
Revizija dopusnica
U KBC-u Rijeka kažu kako su reviziju važećih odobrenja za dodatni rad liječnika proveli uz uvažavanje organizacijskih potreba bolnice, s ciljem osiguravanja stabilnog funkcioniranja sustava i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.
– Neki djelatnici koji su ranije imali dopusnicu, nisu za sada podnijeli nove zahtjeve. Određeni broj zahtjeva je vraćen u ustrojstvene jedinice na nadopunu, a novi zahtjevi pristižu. U 2026. godini izdana je 71 dopusnica za dodatni rad, dok je oko 100 zahtjeva vraćeno na nadopunu, kažu u upravi KBC-a Rijeka. Zbog čega se tražila nadopuna, nisu precizirali. Odluke se, kažu, donose u skladu s procjenama nadležnih rukovoditelja ustrojstvenih jedinica koji imaju najbolji uvid te u redovnim kontaktima s nadležnim tijelom, poštujući sve rokove. U KBC-u Osijek reviziju važećih odobrenja sukladno uputi Ministarstva zdravstva proveli su tijekom siječnja.
– Na dan 30. siječnja 2026. godine 109 liječnika specijalista je imalo važeće odobrenje za dopunski rad u privatnim zdravstvenim ustanovama, te većina odobrenja još uvijek traju. Od početka godine podneseni su zahtjevi za nove dopusnice te su iste izdane. Do današnjeg dana u 2026. godini još nikome nismo uskratili ili ukinuli odobrenje za dopunski rad, vele u osječkoj bolnici.
Opća bolnica Pula
Opća bolnica Pula prekontrolirala je dopunski rad svojih liječnika te provela određenu reorganizaciju rada unutar ustanove, s ciljem osiguravanja kontinuiteta i dostupnosti zdravstvene zaštite. U ožujku se broj liječnika s dopusnicama smanjio za trećinu.
– U razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače izdane su 42 dopusnice za dopunski rad, koje su vrijedile do 28. veljače 2026. Sukladno novoj uputi Ministarstva, djelatnici su potom podnosili nove zahtjeve uz propisanu dokumentaciju. Nakon tog razdoblja zaprimljeni su novi zahtjevi, temeljem kojih je do danas izdano 27 dopusnica za dopunski rad, kažu u pulskoj bolnici. Ističu kako nisu ukidali dopusnice, već ih izdaju temeljem nove upute Ministarstva zdravstva.
– Svi zahtjevi razmatraju se pojedinačno, uzimajući u obzir potrebe organizacije rada, liste čekanja i stručne kriterije. Trenutno su zahtjevi dijela liječnika iz djelatnosti oftalmologije i optometrije u statusu mirovanja, s obzirom na to da je OB Pula uputila Ministarstvu zdravstva dopis radi dodatnog pojašnjenja i razmatranja specifičnosti ove djelatnosti. Po zaprimanju očitovanja Ministarstva, donijet će se konačne odluke o navedenim zahtjevima, ističu u upravi bolnice. Uprava Opće bolnice Zadar pak poručuje kako je još uvijek »u postupku revizije te zaprimanja zahtjeva za dopunskim radom djelatnika«.
U Rijeci najkraće liste čekanja
Liste čekanja se istodobno nisu bitno pomaknule s mjesta: u KBC-u Sestara milosrdnica, na primjer, na MR mozga čeka se više od 200 dana, na CT abdomena 96 dana, u KBC-u Osijek lista čekanja za UZV srca iznosi 227 dana, a na UZV dojke čak 411 dana. U Puli se na MR mozga čeka 90 dana. U riječkoj se bolnici na MR mozga čeka samo 28 dana, a na UZV srca 33 dana, što zvuči vrlo dobro u odnosu na druge bolnice.
Udruge pacijenata oprezne
U udrugama pacijenata oprezni su u komentiranju utjecaja upute o dvojnom radu na liste čekanja te čekaju da se o njima najprije očituje Ministarstvo zdravstva.
– Iako je polovinom 2025. glasno najavljen Pravilnik o dopunskom radu liječnika, jednostavno se »nije dogodio«. »Dogodila« se uputa. Razloga je više, ali najvažniji je da ne postoje jasni vremensko-radni normativi za zaposlene u zdravstvu, podsjeća Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu (KUZ). Što se tiče lista čekanja, ovisno o djelatnosti u zdravstvu i regionalnoj pripadnosti one su se – kaže Belina – doista smanjile, ali i dalje znatno variraju, a još uvijek se događaju i slučajevi da se maligno bolesnom pacijentu nudi pretraga o kojoj mu ovisi život tek u studenom 2027. godine.
– Koliko je doista ova uputa utjecala na smanjenje lista čekanja, pričekat ćemo analizu nadležnih. Obećana nam je svaka tri mjeseca, pa ćemo vidjeti kakav je učinak imala u prva tri mjeseca svoje provedbe i hoćemo li dobiti javno objavljenu rang-listu bolničkih ustanova prema uspješnosti smanjenja listi čekanja, zaključuje.
