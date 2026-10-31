FOTO / Prosvjed u Osijeku: "Kako djetetu objasniti da je beton važniji od Drave"

Upozorila je da je za ovaj projekt izrađen elaborat, što je dokument niže razine, ali ne i studija zaštite okoliša, što bi bilo sukladno današnjoj europskoj regulativi o zaštiti prirode, jer se ovdje radi o zaštićenom području i vodocrpilišnoj zoni. Ističe kako će inicijativa nastaviti poduzimati sve moguće korake, koji će joj biti na raspolaganju, a da su u okviru demokratskih procedura.