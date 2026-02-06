Najavljuju da će se u subotu, 7. veljače, dio članica kolektiva pridružiti misi u katedrali. "Odazvat ćemo se na poziv nadbiskupa Mate Uzinića, koji je naglasio da se molitva odvija u crkvi, a ne na ulici, i podržati njegov trud da javni prostor zaštiti od ideoloških pritisaka i instrumentalizacije vjere".