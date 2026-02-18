Oglas

Provjerite police: Popularna grickalica za neke je opasna

N1 Info
18. velj. 2026. 09:56
kolica, dućan, market, supermarket, trgovina, šoping
Pixabay / Ilustracija

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Pržena kukuruzna grickalica okus Lechon Manok BOY BAWANG, 90 g, bez obzira na rok trajanja zbog utvrđenog alergena – glutena koji nije označen na proizvodu. Osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima.

Oglasio se i internacionalni market Pekinška patka te poručio kupcima: "Zbog zaštite potrošača mole se kupci da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu kako bi dobili povrat novca."

povlačenje proizvoda

