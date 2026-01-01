Oglas

Sretne vijesti

FOTO / Prve bebe rođene u 2026. godini

author
N1 Info
|
01. sij. 2026. 10:01
Pexels, beba, novorođenče, dijete, porođaj, obitelj, mama i dijete, mama i beba
Pexels / Ilustracija

Već u prvim minutama nove godine stigle su radosne vijesti za čak tri obitelji u Hrvatskoj. Nakon što je šibenski pjevač Marko Škugor otkrio da je točno u ponoć postao otac djevojčice, lijepe vijesti stigle su i iz Varaždina i Rijeke.

Oglas

Marko Škugor na društvenim mrežama objavio je da je točno u ponoć 1. siječnja sa suprugom Ivanom dobio treće dijete.

Prvu riječku bebu u 2026., rođenu u 00:01, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku, na svijet je donijela Ana Dragičević.

Malena Nikol pri porodu je bila teška 2870 grama i duga 49 centimetra, a gradonačelnica Grada Rijeke, Iva Rinčić, u ime Grada poklonila joj je srebrnjak sv. Vida, a mami buket cvijeća.

KBC-RIjeka
KBC-RIjeka

Stručni tim KBC-a Rijeka koji je izveo porod predvodila je Alemka Brnčić-Fischer, pročelnica Zavoda za ginekologiju, a članovi tima bili su Ines Kristofić, Marta Crnčić-Marinelli i Sandro Gržančić, anesteziolog Tanja Glažar, anesteziološka sestra Renata Tabako, neonatologinja Maja Zaninović, te primalje Željka Živković, Ana Brlečić i Daniela Marinčić. Dio tima činili su i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović. Porodu je prisustvovao i otac Vladimir.

Prva beba rođena u Varaždinskoj županiji u 2026. godini je Vid koji je na svijet došao u 00:01 sati, a majka Maja Sokolić Šagi iz Varaždina rodila ga je prirodnim putem, rekli su iz Opće bolnice Varaždin, javlja eVaraždin.hr.

Teme
bebe nova godina porođaj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ