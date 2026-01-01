FOTO / Prve bebe rođene u 2026. godini

Već u prvim minutama nove godine stigle su radosne vijesti za čak tri obitelji u Hrvatskoj. Nakon što je šibenski pjevač Marko Škugor otkrio da je točno u ponoć postao otac djevojčice, lijepe vijesti stigle su i iz Varaždina i Rijeke.
Marko Škugor na društvenim mrežama objavio je da je točno u ponoć 1. siječnja sa suprugom Ivanom dobio treće dijete.
Prvu riječku bebu u 2026., rođenu u 00:01, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku, na svijet je donijela Ana Dragičević.
Malena Nikol pri porodu je bila teška 2870 grama i duga 49 centimetra, a gradonačelnica Grada Rijeke, Iva Rinčić, u ime Grada poklonila joj je srebrnjak sv. Vida, a mami buket cvijeća.
Stručni tim KBC-a Rijeka koji je izveo porod predvodila je Alemka Brnčić-Fischer, pročelnica Zavoda za ginekologiju, a članovi tima bili su Ines Kristofić, Marta Crnčić-Marinelli i Sandro Gržančić, anesteziolog Tanja Glažar, anesteziološka sestra Renata Tabako, neonatologinja Maja Zaninović, te primalje Željka Živković, Ana Brlečić i Daniela Marinčić. Dio tima činili su i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović. Porodu je prisustvovao i otac Vladimir.
Prva beba rođena u Varaždinskoj županiji u 2026. godini je Vid koji je na svijet došao u 00:01 sati, a majka Maja Sokolić Šagi iz Varaždina rodila ga je prirodnim putem, rekli su iz Opće bolnice Varaždin, javlja eVaraždin.hr.
