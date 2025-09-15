Prvi hrvatski medij prijavljen zbog krivotvorenog sadržaja stvorenog AI-jem

"Pregledan je članak i sporni sadržaj te je utvrđeno kako je čitatelj dobro primijetio da je fotografija objavljena na Net.hr-u generirana umjetnom inteligencijom. Međutim, u videu koji je objavljen niže u članku nalazi se odricanje od odgovornosti (disclaimer), u kojem je objašnjeno da se u istom (videu) nalaze informacije prikupljene iz različitih medija te ilustracije napravljene AI tehnologijom.