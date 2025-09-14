analiza vergea
Novosti iz svijeta techa: Može li vam AI biti prijatelj i upozorenja kreatora umjetne inteligencije
Tehnološki svijet ni ovaj tjedan nije mirovao – od filozofskih rasprava o AI prijateljima, preko novih gadgeta iz Applea i Nothinga, pa sve do konačnog ispunjenja Spotifyjevih obećanja. Evo što trebate znati.
AI prijatelji: gdje povući crtu?
U podcastu The Vergea novinarka i ekipa raspravljali su o jednoj sve češćoj temi:
Jesmo li spremni imati AI prijatelje? Rečenica „ChatGPT mi je rekao“ sve češće ulazi u razgovore, a pitanje je koliko bismo se trebali emocionalno oslanjati na alate koji su, barem zasad, samo kod.
Osim emocija, postavlja se i financijsko pitanje – kamo zapravo ide novac u AI industriji i tko će dugoročno profitirati.
Gadget vijesti: Apple, Beats i Nothing
Ovo su noviteti iz svijeta gadgeta:
- AirPods Pro 3 stižu bez punjačkog kabela – Apple nastavlja s minimalizmom.
- iPhone 17 donosi veliku sigurnosnu nadogradnju.
- Procurile su fotografije novih Beats slušalica – neposredno prije Appleovog eventa.
- Google je uklonio Pixel 10 Daily Hub, tvrdeći da time “poboljšava performanse”.
AI front: milijarde, baloni i chatbotovi kao spas
- OpenAI navodno potpisao cloud ugovor od 300 milijardi dolara s Oracleom.
- Voditelj ChatGPT-a Nick Turley upozorava da se korisnici ne vezuju previše uz AI.
- Sam Altman priznaje: „Da, AI je u balonu.“
- ChatGPT vraća model 4o jer su ga korisnici tražili.
- New York Times donosi priču o tinejdžeru koji se povjerio ChatGPT-jukad je bio suicidalni.
- Rest of World piše o tome kako AI chatbotovi postaju linije spasa za usamljene i bolesne u Kini.
Lightning round ⚡
Brzi pregled ostalih vijesti:
- Spotify napokon uvodi lossless streaming – nakon 8 godina najava.
- HBO Max (uskoro samo Max) ide prema poskupljenju, tvrdi šef Warner Bros. Discoveryja David Zaslav.
- Anthropicov Claude sada vam može napraviti tablicu ili prezentaciju.
- Canon vraća point-and-shoot kameru iz 2016. – s manje značajki i većom cijenom (da, postalo je viralno).
- Reddit ukida brojače pretplatnika na subredditima i testira čitanje članaka unutar aplikacije.
Od AI dilema i cloud milijardi do Appleovih minimalističkih poteza i konačnog Spotifyjevog “lossless” obećanja – ovaj tjedan bio je tech rollercoaster. Ako se ovako nastavi, jesen će biti puna još žešćih vijesti i rasprava.
