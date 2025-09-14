Oglas

Novosti iz svijeta techa: Može li vam AI biti prijatelj i upozorenja kreatora umjetne inteligencije

N1 Info
14. ruj. 2025. 10:09
Unsplash/Ilustracija

Tehnološki svijet ni ovaj tjedan nije mirovao – od filozofskih rasprava o AI prijateljima, preko novih gadgeta iz Applea i Nothinga, pa sve do konačnog ispunjenja Spotifyjevih obećanja. Evo što trebate znati.

AI prijatelji: gdje povući crtu?

U podcastu The Vergea novinarka i ekipa raspravljali su o jednoj sve češćoj temi:

Jesmo li spremni imati AI prijatelje? Rečenica „ChatGPT mi je rekao“ sve češće ulazi u razgovore, a pitanje je koliko bismo se trebali emocionalno oslanjati na alate koji su, barem zasad, samo kod.

Osim emocija, postavlja se i financijsko pitanje – kamo zapravo ide novac u AI industriji i tko će dugoročno profitirati.

Gadget vijesti: Apple, Beats i Nothing

Ovo su noviteti iz svijeta gadgeta:

  • AirPods Pro 3 stižu bez punjačkog kabela – Apple nastavlja s minimalizmom.
  • iPhone 17 donosi veliku sigurnosnu nadogradnju.
  • Procurile su fotografije novih Beats slušalica – neposredno prije Appleovog eventa.
  • Google je uklonio Pixel 10 Daily Hub, tvrdeći da time “poboljšava performanse”.

AI front: milijarde, baloni i chatbotovi kao spas

  • OpenAI navodno potpisao cloud ugovor od 300 milijardi dolara s Oracleom.
  • Voditelj ChatGPT-a Nick Turley upozorava da se korisnici ne vezuju previše uz AI.
  • Sam Altman priznaje: „Da, AI je u balonu.“
  • ChatGPT vraća model 4o jer su ga korisnici tražili.
  • New York Times donosi priču o tinejdžeru koji se povjerio ChatGPT-jukad je bio suicidalni.
  • Rest of World piše o tome kako AI chatbotovi postaju linije spasa za usamljene i bolesne u Kini.

Lightning round ⚡

Brzi pregled ostalih vijesti:

  • Spotify napokon uvodi lossless streaming – nakon 8 godina najava.
  • HBO Max (uskoro samo Max) ide prema poskupljenju, tvrdi šef Warner Bros. Discoveryja David Zaslav.
  • Anthropicov Claude sada vam može napraviti tablicu ili prezentaciju.
  • Canon vraća point-and-shoot kameru iz 2016. – s manje značajki i većom cijenom (da, postalo je viralno).
  • Reddit ukida brojače pretplatnika na subredditima i testira čitanje članaka unutar aplikacije.

Od AI dilema i cloud milijardi do Appleovih minimalističkih poteza i konačnog Spotifyjevog “lossless” obećanja – ovaj tjedan bio je tech rollercoaster. Ako se ovako nastavi, jesen će biti puna još žešćih vijesti i rasprava.

Teme
AI chatbotovi ai apple chat gpt hbo reddit spotify tech novosti tech vijesti tehnologija umjetna inteligencija

