“Etika umjetne inteligencije” ignorira njezinu najsmrtonosniju primjenu: rat

Dronovi su očita primjena za AI navođenje i kontrolu, ali da bi se AI mogla u njima koristiti, još uvijek mora riješiti određene tehničke izazove. Prvo, mora postati učinkovitija na ograničenom hardveru – uređajima s malom baterijom i slabom obradom podataka (kao što su dronovi, koji mogu ostati u zraku samo oko 30 minuta, pa mogu izdvojiti tek mali dio energije za obradu podataka). Drugo, mora se uklopiti u sustave s vrlo malim kašnjenjem, odnosno one koji reagiraju gotovo trenutno. Treće, mora moći funkcionirati s bučnim i nepotpunim podacima, jer su to jedini podaci dostupni u stvarnom vremenu na bojištu. Veliki, suvremeni računalni modeli mogu na čistoj snimci gradske ulice lako locirati glavu svake osobe; no pokušajte to isto s modelom dovoljno malim da stane na dron, koristeći mutnu snimku, i rezultat vjerojatno neće biti upotrebljiv. Moguće je, međutim, da će se to uskoro promijeniti. Sva tri problema predmet su aktivnih istraživanja, a automatski sustavi za prepoznavanje ciljeva već se testiraju na bojištima – jedinom mjestu gdje se može saznati hoće li nova vojna tehnologija doista funkcionirati, piše CA.