Puhovski: DORH je postao neka vrsta koša za smeće

Podijeli :

Izvor: N1

Politički analitičar, profesor filozofije Žarko Puhovski u Newsroomu je analizirao današnje svjedočenje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek koja je danas došla na saborski Odbor za pravosuđe braniti izvješće o radu državnih odvjetništava u 2021. godini.

“Državna odvjetnica nije ostavila dojam da kontrolira svoju kuću, DORH. Nisam siguran da je problem da je netko pritišće nego nedostatna kompetencija. Neke stvari, čini se, doista ne zna. Za nju se čini da čitav niz stvari ne zna reći”, kazao je.

Puhovski navodi da je DORH upropašten godinama jer se na njega navalilo sve što je loše. “Oni su postali neka vrsta koša za smeće.”

“Plenković ima averziju da ga se kontrolira”

Puhovski se osvrnuo i na premijera Plenkovića. “Pravu moć ima Plenković. On je s jedne strane mogao reći ‘oprostite, ja doista nisam znao kad je moj ministar uhićen’. Ja mislim da je to skandal, mislim da premijer mora znati nekih sat vremena ranije ako će ovaj biti uhićen.

Odvjetnik o državnoj odvjetnici: Njen mandat možemo promatrati kao hibernaciju “Hvala svima koji objavom informacija miniraju predmete i ugrožavaju postupke”

Premijer im je nekoliko puta rekao ‘vi se bavite bezvezarijama, ne radite ozbiljne stvari, samo mi u Vladi radimo ozbiljne stvari, a vi svi drugi se bavite trećerazrednim pitanjima koja su ne-teme’. On ima pravo to reći, ali kada to kaže direktivno, onda je to problem. Kad kaže ‘ja vodim državu i smatram da se ovim ne trebate baviti’, to će sigurno otupiti oštricu”, smatra politički analitičar.

Osvrnuo se i na aferu AP i sporne poruke. “Ovo s ovim SMS-ovima je doista postalo neuskuno. Pogađa me neopisiva prostota u tom dopisivanju, ljudi koji su na vrhu vlasti, kad vidite tu prostotu, tu nepismenost, kad oni koriste iste formulacije o šefu Plenkoviću kakve su za vrijeme Staljina koristili kad su ga zvali gazda.”

“Uvjeren sam da će neki od tih ljudi biti kažnjeni, ali ne zbog poruka”, dodaje Puhovski.

Ističe da bitnu ulogu igra samo premijer Plenković, a svi su drugi sporedne uloge. Dodaje da je oporba napravila strategijsku grešku pokušavajući iz korupcije napraviti temu na kojoj će dobiti izbore. “To ne dolazi u obzir.”

Puhovski se ponovno osvrnuo na premijera. “Nešto može učiniti u javnom prostoru samo Plenković. Milanović može galamiti, Grmoja može galamiti, ali zapravo, ja sam živi svjedok, ništa vam se ne dogodi. Premijer ima druga oruđa. Zato je kontrola nad premijerem, odnosno onima koji imaju moć toliko važna i zato mi je začuđujuće da premijer to ne dopušta kao temu.”

Opet se dotaknuo spornog dopisivanja. “Ovdje se ne radi o tim glupim SMS-ovima nego je li vrh vlasti, AP u pitanju. Sad imamo formulaciju ‘nemojte da on zna’. To njemu ide u prilog. Imate onda drugu ‘šef je rekao da to napravimo’ koja mu ne govori u prilog. Koliko su točne, ne znam, ali na sve on reagira jednako jer ima averziju da ga se kontrolira.”

Izborne jedinice

Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora te ga je ukinuo, s time da ukinuti zakon prestaje važiti 1. listopada 2023., objavljeno je nakon današnje sjednice. Puhovski je uvjeren da će HDZ pokušati ići na minimalne zahvate.

“Logika vlasti je da s minimalnim naporima pokuša postići zadatak koji je pred njom. To znači najvjerojatnije promijeniti broj ljudi na listi u pojedinim izbornim jedinicama i ostaviti iste izborne jedinice i to mi se čini kao najvjerojatnije što će se dogoditi”, smatra Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO | Novinar izvještavao uživo kad je udario potres, jedva ostao na nogama Ministar Malenica otkrio što se Hrvatima uhićenima u Zambiji stavlja na teret Oprez: Povlačenje salame iz Konzuma!