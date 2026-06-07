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Nova anketa: HDZ-u i SDP-u pala popularnost, Milanović i dalje broj 1

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07. lip. 2026. 20:38
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Dodjela priznanja grada Zagreba povodom dana grada. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Među top 10 političara najpozitivnijih je četvero predsjednika stranaka, ali ne i glavne oporbene SDP-a, niti vodećih s desnice MOST-a i Domovinskog pokreta

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Da je Hrvatska jedna izborna jedinica, a građani glasali prva tri dana lipnja, HDZ bi bio relativni pobjednik s podrškom od 27,3 %, iako bilježe osjetni mjesečni pad od gotovo dva postotna boda, piše RTL.

Minimalno je pao i SDP koji je trenutno na 22 posto, dok je Možemo! s kojim je SDP polovicom svibnja najavio zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore - trenutno na 12 posto s minimalnim rastom od 0,01 posto u odnosu na svibanj.

Izborni prag još jedino prelazi MOST koji je na 7 i pol posto dok je peta politička snaga u zemlji stranka DRITO bračnog para Raspudić. Vrlo blizu je i glavni HDZ-ov koalicijiski partner Domovinski pokret dok se niz idućih stranaka kreće oko 1 posto.

To su dakle Pravo i pravda, zatim Domino i IDS, a svi ostali imaju ispod 1 posto podrške i čine skupni izbor od 6,9 posto. Neodlučnih je danas više nego u svibnju - 16 posto.

Što se tiče političara, i dalje je dominantan predsjednik Republike Zoran Milanović, iza njega je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.  Ovom muškom društvu na visokom 4. i 5. mjestu priključuju se Ivana Kekin i Dalija Orešković, te Ivan Anušić i Marin Miletić. 

Što se tiče najnegativnijih političara, brojke su ovakve: 33 posto odlučilo se za premijera, 11 posto za predsjednika, a na neslavni tron uspeo se i šef DP-a Ivan Penava koji je s trećeg mjesta negativaca istisnuo Tomislava Tomaševića koji je sada na 4. mjestu.

Teme
andrej plenković hrvatska politika izborna anketa ocjene političara političke stranke potpora birača zoran milanović

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