Puhovski o 'Zoranovoj listi': Ako bude vođa te fronte, neka im Bog pomogne

"Pokušali su na prošlim izborima dobiti većinu histeričnim dokazivanjem da je Ivan Turudić smak svijeta, a on je pohapsio pola HDZ-a. Bila je to preslaba udica za pecanje većine. Imali su i onaj skup na Markovu trgu koji je doista bio na rubu huškačke histerije. Mislim da mobilizacija pod egidom onog starog filma 'Bit će skoro propast svijeta' naprosto ne funkcionira jer će netko onda odgovoriti u skladu s nastavkom pjesme iz tog filma: Neka bude, nije šteta. Ne vidjeti da je HDZ imao uspjeha i da se životni standard povećao, doista znači promašiti realnost. A bez kontakta s realnošću ne možete imati ozbiljan izborni program. Meni se čini da oni to nemaju."