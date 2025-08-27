Što mu se stavlja na teret?
Puljak na sudu: Bivši SDP-ovac tužio ga zbog klevete
Politički suparnici Davor Matijević i Ivica Puljak jutros su se ponovo susreli u 'ringu' - ovaj put u sudnici Općinskog suda u Splitu. Gradski vijećnik i bivši SDP-ovac tužio je bivšeg gradonačelnika zbog kaznenog djela klevete.
Privatnom tužbom Puljku se stavlja na teret da je 2. travnja 2022. godine, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2, iznio neistinu kada je rekao da je tadašnji SDP-ovac, u zamjenu za podršku u Gradskom vijeću, tražio direktorsko mjesto u gradskoj tvrtki Stanouprava.
"To je firma u kojoj se zaposlio bez natječaja u doba SDP-a. Radi toga smo izbacili SDP iz koalicije", otprilike je tako zvučao nastavak Puljkove izjave u emisiji na HRT-u.
Bilo je to u vrijeme kada su se u Splitu održavali izvanredni izbori, jer programska suradnja Centra, Mosta, Pametno, NL Tomislava Mamića i SDP-a nije dugo potrajala.
Na samom početku ročišta sudac Daniel Ban ponudio je mirno rješavanje spora, piše Dalmatinski portal.
Ništa od isprike
"S obzirom na to da više nije političar, nego fizičar, više nema potrebe lagati. Ako se ispriča, ja povlačim tužbu", poručio je Matijević.
Ispriku, međutim, nije dobio. Puljak se ne smatra krivim.
U raspravi su se izdvojile dvije zanimljivosti. Prva se odnosila na dio izjave u emisiji, koju su Puljak i njegov branitelj Joško Čeh nazvali lapsusom. Naime, bivši gradonačelnik tada je Matijevića nazvao HDZ-ovim vijećnikom, ali ga je ubrzo ispravio voditelj Aleksandar Stanković, što je Puljak prihvatio.
No Matijević i njegov odvjetnik Mario Vuković nisu dopustili da se to prikaže kao običan lapsus, naglašavajući da se Puljak nije sam ispravio, već da je to učinio voditelj.
Čeh je kasnije naglasio da taj lapsus nije predmet tužbe, nego Puljkova tvrdnja da je Matijević tražio direktorsko mjesto u Stanoupravi za svog 'čovjeka'. No Matijević i njegov odvjetnik nisu popuštali pa je došlo i do kraćeg prepucavanja.
Matijević je inzistirao da to nije bio lapsus, već tvrdnja koju je Puljak ponavljao i kasnije, te je spomenuo i mogućnost podnošenja nove tužbe samo zbog toga.
Puljak je pak, uz smijeh, dobacio kako se 'lapsus' na kraju pokazao točnim, aludirajući na aktualno stanje u Gradskom vijeću. Prepucavali su se i odvjetnici – oko toga tko je zapravo gubitnik, a tko dobitnik izbora, i tko se ima pravo ljutiti. Sve je završilo u opuštenijem tonu, uz podsmijeh.
Predloženi svjedoci
Druga zanimljivost odnosila se na predložene svjedoke. Prvo je svjedoke predložio tužitelj. Matijević je tražio saslušanje Katarine Prnjak i Gorana Kotura.
"Predloženi svjedoci tada su bili članovi stranke. Zaprimili su brojne upite članova o tome je li Matijević prešao u HDZ i je li tražio mjesto direktora, a radili su u istoj stranačkoj organizaciji", objasnio je odvjetnik Vuković.
Na komentar obrane dodatno je pojasnio da je Kotur u to vrijeme bio predsjednik stranke i da upravo on treba potvrditi je li zaista traženo direktorsko mjesto u Stanoupravi, dok je Prnjak, tadašnja tajnica, imala neposredna saznanja o tim događajima.
Obrana je, s druge strane, predložila saslušanje tadašnjeg tajnika stranke Centar, Igora Skoke, na okolnost da je sporni prijedlog SDP-a najprije njemu osobno priopćen, prije nego je za njega saznao Puljak. A sad slijedi zanimljiv dio: kao svjedok je predložen i Josip Markotić bivši vjećnik iz Mosta, kojem je, prema obrani, SDP dostavio kompletnu listu kandidata s prijedlogom da ih podrže – što je odbijeno.
Obrana je dostavila i članak novinara Damira Petranovića, objavljen 27. rujna 2021. na Tportalu pod naslovom 'Muke po foteljama: Doznali smo kako će splitski gradonačelnik Puljak presjeći problem zbog kojeg mu se već nakon sto dana raspala većina'. Čeh je podsjetio i na tadašnje priopćenje SDP-a i konferenciju za novinare, a Matijevićeva izjava iz članka glasi:
"SDP je na tijelima stranke donio zaključak kako ne želi biti dio izvršne vlasti i shodno tome nije dio tzv. Puljkove većine. Dio vladajuće većine mogu činiti samo stranke koje imaju svoje predstavnike u nadzornim odborima i koji imaju direktore i pročelnike", kazao je tada Matijević, što je navedeno u članku. No tek će se u nastavku rasprave vidjeti kako će obrana koristiti taj članak.
Sudac je prihvatio svjedoke s obje strane i najavio nastavak postupka u listopadu, kada će iskaze dati Kotur i Prnjak.
