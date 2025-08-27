Puljak na sudu: Bivši SDP-ovac tužio ga zbog klevete

Obrana je, s druge strane, predložila saslušanje tadašnjeg tajnika stranke Centar, Igora Skoke, na okolnost da je sporni prijedlog SDP-a najprije njemu osobno priopćen, prije nego je za njega saznao Puljak. A sad slijedi zanimljiv dio: kao svjedok je predložen i Josip Markotić bivši vjećnik iz Mosta, kojem je, prema obrani, SDP dostavio kompletnu listu kandidata s prijedlogom da ih podrže – što je odbijeno.